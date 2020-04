Aquiles Transo con la Antorcha

MAESTRO, LA UIF DENUNCIÓ A ANTORCHA CAMPESINA POR LAVADO Y CORRUPCIÓN

-Ya decía yo que las camionetotas que trae el líder de Antorcha Tramposina, Aquiles Transo (digo Córdova) no eran producto de la siembra y venta de maíz y frijol: 45 años de explotar al campesinado nacional tenían que redituarle. AMLO resaltó la colaboración “solidaria” de hospitales privados en la pandemia.

Ya era hora de que hicieran algo por el pueblo, no todos los lemas son “Aquí te alivias pero te dejo pobre”, como solía decir el dueño del Ángeles. Obrador envió al Congreso una iniciativa urgente para modificar el presupuesto 2020.

Más apretones al cinturón gubernamental, que va a quedar como pulsera de cuero. Usarán el rancho El Faunito, de Javier Duarte, como hospital contra Covid.

Hasta que sirvieron de algo los latrocinios de El Cuinito jarocho… Trump ordenó a buques de EU atacar y destruir barcos de Irán que los acosen en el Golfo Pérsico. -Donald tiene la casa tirada con tantos cadáveres, y ahora quiere llenar de muertos el océano Índico. En Indonesia encierran en casas embrujadas a quienes rompen la cuarentena.

Acá, Los Pinos y las casonas de políticos presos podrían servir para encerrar una o dos noches a los que no usan cubrebocas en calles y transportes públicos, y se les aparezcan los fantasmas de la corrupción o los espectros de la impunidad que aún rondan por ahí y no se van ni aunque les echen gel, alcohol o cloro. Gurú, ¿la frase del día? -Prevén bien y no mires a quien5