MÉDICO

BARIATRA

MARILIN

TABIRA@indiramtm@outlook.com

HACE UN MES NUESTRA VIDA CAMBIÓ EN TODOS LOS…

…contextos, con ello nos obligó a un proceso de adaptación forzado que aún en este momento parece por tiempo indefinido. Con este giro hemos sido obligados a modificar toda nuestra rutina de vida e inevitablemente nuestra alimentación no es la excepción a esta serie de cambios que al estar cargada de miedo, enojo, estrés, incertidumbre, confinamiento, ocio, y ansiedad, favorece y fomenta los hábitos de alimentación negativos que podemos tener, este comportamiento no excluye a las personas que llevan una rutina sana en general. Por ello debemos tener en cuenta los siguientes puntos que te facilitarán a no perder de vista la importancia que en estos momentos tendrá tu alimentación y el impacto de la misma sobre tu salud:

1.–Las vitaminas pueden ayudar en este momento su sistema de defensas, pero la mayor y mejor fuente de vitaminas está en el consumo diario de verduras.

2.–El extreñimiento, la náusea y la inflamación se debe al sedentarismo, el estrés, y el exceso de carbohidratos simples, por ello es muy importante consumir fibras naturales.

3.–Es importante tener a la mano alimentos que nos ayuden a sentir saciedad si es que no lográramos contenernos como palomitas naturales, zanahoria cruda, pepino, apio, jícama, gelatina light, los cuales son excelentes alimentos que se pueden utilizar como colaciones.

4.–Evita saltar comidas, eso enlentece el metabolismo y provoca atracones.

5.–La hidratación es muy importante procura beber por lo menos 2 litros de agua simple al día.

6.–Evita todo tipo de alimento chatarra.

7.–Ahorra dinero sin comprar fast food.

8.–Busca rutinas de ejercicios, te ayudará a liberar endorfinas y el estrés.

9.–Evita los carbohidratos simples.

10.–Respira, el estrés baja las defensas y lo que menos necesitamos en este momento es que tu sistema esté vulnerable.