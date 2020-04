Estos autos NO CIRCULAN este sábado 25 de abril

Este sábado 25 de abril de 2020 el programa Hoy No Circula se aplica con normalidad, pues de acuerdo con la cuenta oficial de Twitter Locatel el primer y tercer sábado no circulan impares y segundo y cuarto sábado no circulan los pares, con hologramas 1 y 2, en cuanto a los holograma 0 y 00 circulan sin problema los sábados.

Por lo tanto este sábado la restricción de tránsito será para los autos con holograma 1 y foráneos que tengan placas con terminación par además la restricción es para todos los automóviles con holograma 2.