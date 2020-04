Negligencia mortal en la FGJCDMX

El comandante Enrique Aldana no informó de los hechos y ya hubo un deceso más; temen más contagios

Por: CARLOS RÍOS QUIROZ

CIUDAD DE MÉXICO.– La negligencia del comandante, Jesús Enrique Aldana Rosas, y los coordinadores de Álvaro Obregón 1 y 2 de la Policía de Investigación, ha provocado la muerte de uno de los elementos de la corporación, Héctor Lupecio, y la posibilidad de muchos contagios, luego de que ocultaran la hospitalización del oficial secretario Esly Ari Sauza, por neumonía atípica, caso que derivó en su muerte por Covid- 19 unos días después.

Fuentes internas, revelan que por órdenes del director no se realizó la respectiva tarjeta informativa sobre tales hechos, con el argumento de que era para no alarmar al personal; por si fuera poco, tampoco se realizó ninguna acción para evitar que el virus se propagara entre el personal, pues no se tomó ninguna medida sanitaria. La agencia de MP donde ocurrieron los hechos el sábado 18 de abril, está ubicada en Batallón de San Patricio, colonia Cristo Rey, dos días después fue que Héctor Lupercio presentó los síntomas y súbitamente murió el pasado miércoles.

No obstante el primer fallecimiento, el comandante Aldana ordenó que todo el personal se presentara a trabajar de lunes a viernes de 09:00 a 21:00.