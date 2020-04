Nace nuevo amor en plena época de coronavirus

.- Platiqué con Vicente Fernández Junior, y ahora que están de moda las videollamadas digitalmente me presentó a la ya famosa mujer con la que está estrenando una nueva ilusión amorosa. Se llama Mariana, es empresaria y diseñadora textil, tiene una fábrica de ropa en Tepatitlán, pero aún no viven juntos, y a la antigüita, recién se están conociendo. Me da mucho gusto ver al mayor de los Fernández nuevamente contento e ilusionado.

Tendrán dos temporadas más

Vecinos estrena nueva temporada este domingo. El productor Elias Solorio me contó que originalmente eran 13 capítulos, pero no pudieron terminar de grabarlos a causa de la epidemia de coronavirus, y solo se hicieron 10. Se transmitirán 2 capítulos cada domingo, y estarán al aire 5 semanas. La buena noticia es que Televisa ha dado el visto bueno para dos temporadas más (la 9 y 10) y tienen fecha de regreso a foro el próximo noviembre, una vez pasada la emergencia sanitaria en México. Enhorabuena para el equipo.

Pandemia en el mundo las separa

Muy conmovedora fue la entrevista que presentó el programa Venga la Alegría, donde Penélope Menchaca conversaba con su hija, quien está embarazada y vive cerca de Milán, en Italia. La conductora tenía mucha ilusión de viajar en el mes de junio para poder estar en el parto de su hija, pero todo cambió a causa del coronavirus. Ambas ahora están separadas por la pandemia mundial, pero Penélope ha estado desde el día uno muy pendiente de su hija, aún en la distancia. Me consta, porque todas las mañana antes de comenzar el programa me platica de ello. Ya vendrán tiempos mejores, donde ambas puedan reencontrarse.

Notas y más notas…

Revisando las audiencias de estos días, observo que el programa Al Extremo, que ahora sustituye a Enamorándonos ha crecido en su audiencia. Al inicio de semana se colocó entre los tres programas más vistos de Azteca (con 790 mil espectadores) solo después de Copa Exatlón y Hechos Noche… Pese a las altas expectativas, la teleserie Como tú no hay dos con Adrián Uribe, no logró recuperarse, y es el melodrama más bajo de la barra de Televisa (dos millones 899 mil espectadores), a pesar de no tener un horario estelar Te Doy la Vida de Lucero Suárez los supera fácilmente con 3 millones 344 mil espectadores… Sin Miedo a la Verdad se mantiene en lo más visto de la TV abierta con 3 millones 493 mil personas cada noche… Aquí termino, la próxima semana más nombres…