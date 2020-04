Entrevista: Adán Augusto, Gobernador de Tabasco, 3ra parte

Por: LEOBARDO PÉREZ MARÍN

.- El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, goza de la confianza de la inmensa mayoría de los mexicanos, afirmó el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, quien aseguró que la revocación de mandato a la que se someterá se le ratificará en el cargo.

En entrevista con Grupo Cantón, el mandatario tabasqueño afirmó que López Obrador ha sido generoso con Tabasco, su estado natal, y que los grandes proyectos como la Refinería y el Tren Maya tienen como objetivo impulsar el sureste mexicano que ha sido abandonado por años, destacando que siguen en pie y que no se han detenido pese a la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.

–¿Qué opinan los tabasqueños después de todo este lapso del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Sigue teniendo la misma popularidad de siempre y qué dicen las mediciones locales?

Mire, ahora le digo, hasta los lentes me voy a poner; pues nada más el 83% de los tabasqueños apoyan el trabajo del Presidente de la República y el 82% aprueba la estrategia del Gobierno federal ante la crisis del Coronavirus.

–¿Volverá México a elegir a AMLO en la revocación de mandato? ¿Cree usted?

No es una volver a elegir, ni una reelección, es una obligación constitucional el someterse a la revocación del mandato, que es una especie de aprueba o no la labor que el Presidente está desempeñando y si no lo aprueban pues el Presidente tendrá que irse a su casa pero si lo aprueban como seguramente va a ser, no es una vuelta a elegir ni una reelección, en todo caso sería ratificar la confianza del Presidente y de su trabajo.

– ¿Usted cree que estas encuestas estén marcando un desencanto con el Gobernador, con el Presidente? ¿Usted cree que volverá México, bueno no a elegir a aprobar que siga el Presidente al frente del gobierno?

Mire en el argot de las encuestas en el argot político, pues hay algo que se conoce como el cuchareo, si yo le platicara la historia de cuántas encuestas se hicieron públicas en su momento aquí en Tabasco y al final, pues la realidad fue otra y los resultados fueron otros.

Yo sostengo que el Presidente de la República goza de la confianza de la inmensa mayoría de los mexicanos, y en caso de darse el ejercicio de revocación de mandato, seguramente se ratificará esa confianza en el Presidente.

Pero como le digo, pues si quiere hasta le muestro aquí encuestas que se hicieron públicas en su momento y al final ahí quedan para el archivo, no hay que hacerle mucho caso a ese tipo de encuestas que se publican, son como trajecitos a la medida por no decir otra cosa.

–¿Y usted Gobernador Adan, se sometería a revocación de mandato?

Pues si se hace la reforma desde luego que sí, pero no es un asunto que me ocupe, ni me preocupe.

–¿No le ocupa, ni preocupa?

No, nosotros tenemos una responsabilidad que cumplir y pues estamos haciendo el mejor de nuestros esfuerzos para cumplirle a los tabasqueños.

–Pero el Presidente promovió que se hiciera constitucional, ¿usted lo promovería también?

Si se hace aquí en Tabasco, también nos someteríamos a la revocación de mandato, ¿por qué no?

–Será la refinería de Dos Bocas y las estaciones del Tren Maya las únicas grandes obras de AMLO para Tabasco? ¿Qué más viene gobernador?

Bueno, viene, como le dije, muchas cosas. Viene mucha obra pública, viene la reestructuración del campo. Digamos que la refinería es la obra de gran impacto pero al lado de la refinería tiene que haber todo un desarrollo económico, armónico, un desarrollo industrial, tiene que haber desarrollo agroindustrial, casi no se habla, por ejemplo pero, pues el establecimiento de dos cuencas lecheras en Tabasco significa la recuperación del sector agropecuario, por ejemplo.

–¿Quién se va a hacer cargo de la construcción de las estaciones del Tren Maya?

Bueno, es un proyecto el Tren Maya. A propósito, no sabía, pero aprovecho para saludar a quienes nos escuchan en Quintana Roo. Hay muchos tabasqueños por allá. Y aprovecho para saludarlos, para pedirles que se cuiden, ¿no? Se contrajo enormemente la actividad económica y hay muchos tabasqueños que trabajan allá que ahora están guardando la sana distancia ahí en Quintana Roo. Decirles que aquí están sus familias que los esperan; que todos les pedimos que se cuiden, que adopten las medidas de sana distancia y que estén en sus casas también. Aquí estamos haciendo un esfuerzo para garantizar la salud, las familias tabasqueñas, incluyendo las de ellos que por motivos de necesidad laboral tuvieron que irse allá a Quintana Roo. Y bueno, en lo que respecta al Tren Maya es un proyecto que lidera Fonatur, acaba de hacer una licitación creo que la semana pasada o antepasada. Sé que hay grupos de constructores tabasqueños que participaron en ellos; está por emitirse el fallo en estos días y seguramente arrancará. Es de la parte que va desde Palenque a Escárcega, que lleva implícito estaciones de Balancán, de San Pedro y de Tenosique.

–Gobernador, el apoyo del Presidente a Tabasco, ¿es lo que se esperaba?

¡Sí, claro! El Presidente ha sido sumamente generoso con Tabasco. Sí les digo que por convicción, por principios, pues ni modo que le esté dando todo a Tabasco. Eso se hacía antes en el viejo régimen, pero en esta etapa de transformación del país no pude hacerse de esa manera. No es un asunto de amiguismo o de compañerismo. Es un asunto de ser estricto, observante del Pacto Federal y de trabajar para que a todo el país le vaya bien.

–¿Por qué ha sido lenta la entrega de programas federales en Tabasco?

Yo creo que la dinámica, porque esto no se hacía antes, Tabasco es de los estados que mayormente ha resultado beneficiado con los programas federales 150 mil productores en Sembrando Vida, Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, yo lo que creo es que todavía se está en una fase de operatividad, en la instalación de una operatividad en la operación de los programas federales.

–El Presidente ha anunciado recortes en el Gobierno Federal, ¿el Gobierno del Estado se apretaría también el cinturón para no apretárselo al pueblo?

Sí, claro, si ya lo hicimos el año pasado y pudimos pagar con las economías, pagamos casi seis mil millones de pesos del déficit que heredamos de administraciones anteriores.

–Nayarit y Tabasco han alzado la mano para traer la inversión de la planta cervecera de la empresa Constellation Brants. ¿Qué posibilidades reales hay de concretarla en el Estado de Tabasco?

Hemos estado en contacto con ellos y con otra cervecera que está planeando establecer una planta en el país. Y estamos en esa, en la disputa con otro Estado de aquí cercano. Tenemos nosotros ventaja, el agua, la ubicación logística. Por si no lo saben Tabasco es el centro de distribución logística del Sureste y eso es una ventaja a la hora de pugnar por el establecimiento de empresas. A Constellation Brants le expuse que nos consideraran su plan B.