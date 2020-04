El bigotón dice adiós como DT

RICARDO LA VOLPE ACEPTA QUE SU RELACIÓN CON EL ENTORNO, TAL VEZ POR LA EDAD, ES MALA; SALIÓ EN LOS PEORES TÉRMINOS DEL TOLUCA

Ciudad de México.- En sus tiempos de mayor reconocimiento, cuando era visto como un revolucionario del futbol, Ricardo Antonio La Volpe tal vez perdió las formas, pues su cerrazón derivó en tomar una decisión que pegó en casi todo el ánimo de la afición mexicana.

Previo al Mundial Alemania 2006, cuando el argentino era seleccionador nacional, ante lo que parecía una decisión cantada, éste anunció a nivel nacional que Cuauhtémoc Blanco no asistiría a la justa futbolera.

La mala relación entre el entrenador y El Temo siempre la ventilaron ambos, de ahí que el rompimiento era normal, y en aquel entonces el profe pudo echar abajo los deseos de quienes pedían ver al ‘10’ en territorio teutón, porque además tenía el poder de decidir.

Y El Bigotón, genio y figura, y normalmente un tipo siempre inmerso en la polémica, anunció en las últimas horas que se retira como director técnico, pues años después entendió que tampoco es el más querido, sobre todo entre los futbolistas, aunque también siente esa mala vibra de parte de los medios de comunicación. “Estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión. (Ahora quiero ir) a donde considere yo. Hoy Ricardo La Volpe dice, ¿a dónde?, en la cancha; yo no me la llevo bien con los periodistas, no me llevo muy bien con los profesionales”, reveló en entrevista con ESPN. Aunque fue entre líneas, en la misma charla dejó entrever que su última experiencia en un banquillo, con los Diablos Rojos, no fue la mejor.

De hecho, ante la insistencia de si realmente dejará de dictar estrategia, éste fue enfático: “No, no, después de lo que me pasó en el Toluca, ya…”