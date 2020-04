Tips para estudiantes

PSIC.EDUCATIVO,

ALBERTOHERNÁNDEZ

PARA SEGUIR EL PROCESO DE ENSEÑANZA EN ESTOS TIEMPOS

.- A partir de la pandemia del Covid-19, tuvimos que aprender a trabajar a distancia, casi de un día para otro nos dijeron que entrabamos en cuarentena y que ya no nos íbamos a presentar en la escuela, pero que seguíamos en clases y teníamos que seguir trabajando, todo esto a distancia, ni alumnos, ni maestros estamos acostumbrados a trabajar y estudiar a distancia, por lo que te daré unos tips que espero te puedan ayudar para poder sobrellevar esta situación.

Tips para que los jóvenes no dejen de aprender y puedan cumplir con sus tareas: sigue un horario, así como tienes un horario para ir a la escuela y tener tus clases, así también pon un horario para poder empezar a realizar las cosas de la escuela y respétalo, si vas a iniciar a las 8 de la mañana, todos los días hazlo así o en la tarde a las 2 siempre tiene que ser el mismo horario.

Divide el trabajo, la mayoría de las escuelas mandaron su plan de trabajo con los días, las fechas y los horarios de entrega de los trabajos guiándose con el horario de clases normal que tenían, guíate con él, no quieras hacer todo en dos días para no hacer ya nada después, así no funciona, ni el plan de trabajo está diseñado para eso.

Quita distractores, menciónale a tu familia que vas a estar haciendo trabajos de la escuela para que tampoco te distraigan. Busca un lugar donde puedas hacer tu trabajo, puede ser tu comedor, tu sala, donde tu quieras, pero ese lugar siempre debe de estar limpio y libre a la hora que vas a utilizarlo y los miembros de tu familia lo deben de respetar.

Si vas a utilizar tu celular para poder acceder a tu correo o a alguna plataforma evita meterte en ese momento a tu WhatsApp, al Facebook o alguna otra aplicación que te distraiga- Busca apoyo, los maestros mandaron sus correos de contactos así como fechas de video conferencias para aclarar dudas o repasar algún tema, úsalos, no te sientas solo. En esta nueva etapa, es importante que cada uno de nosotros sepa adaptarse.