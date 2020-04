Nuevo show de Julián Gil

Like

EN ESTA CUARENTENA POR COVID-19, EL ACTOR DECIDIÓ EMBARCARSE EN UN PROGRAMA DIGITAL HECHO DESDE CASA

.- Julián Gil no deja de sorprender a sus fans, pues aparte de que esta pasada Semana Santa reestrenó su película Jesús de Nazaret, ahora, en plena cuarentena está de estreno con su programa en vivo Ok!, me quedo en casa, en donde el actor entrevistará a sus colegas desde la comodidad de su hogar.

Para ello, el artista ha colocado ocho cámaras robóticas que lo seguirán por toda la casa y en el lugar en donde llevará a cabo las entrevistas con sus invitados. Obviamente, Julián estará solo en casa con el entrevistado tomando todas las medidas de seguridad.

“Estoy muy entusiasmado con este nuevo show. Vamos a pasarla chévere desde casa, quiero llevar humor y alegría en estos tiempos tan difíciles, vamos a divertirnos juntos para librar esta cuarentena. Es un programa muy ágil y variado con invitados especiales e historias positivas y divertidas con el propósito de inspirar y motivar al público durante esta época de confinamiento en nuestras casas”, señaló el artista desde Miami para Grupo Cantón.

Por lo pronto, el histrión ya tuvo unos invitados de lujo en la apertura de su programa, se trata de Ana Brenda, Luis Fonsi y Winsin. Con este proyecto, el artista argentino, pero nacionalizado puertorriqueño, retomará la conducción que inició hace más de 15 años en Puerto Rico con los programas Apartamento 52 y Julián por la Noche por donde desfilaron artistas puertorriqueños que apenas estaban iniciando su carrera en la música y actualmente son figuras internacionales. Igualmente, en este programa, Gil estará reclutando talento joven.