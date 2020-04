Ninel Conde demanda al ex

EL BOMBÓN ASESINO ARGUMENTA QUE GIOVANNI MEDINA NO LE DEJA VER A SU HIJO, EMMANUEL

A pesar de que la actriz y cantante, Ninel Conde se encuentra en Acapulco aguardando la cuarentena, eso no impidió a que viajara a la CDMX para ir a los tribunales y demandar a su expareja Giovanni Medina por Violencia de género y familiar. Pues según El bombón asesino, su ex no le ha dejado ver su hijo Emmanuel desde hace 41 días por la pandemia, además de que asegura que Giovanni es un mentiroso que la tiene amenazada y que siempre la ha tratado de la peor manera.

Así lo dijo la misma Ninel Conde a las afueras del bunker de la Procuraduría. “Él me ha exigido que me haga la prueba del coronavirus y ni a si me ha dejado ver al niño. Fui noble al intentar recuperar a una familia la cual ya estaba perdida, todo lo hice por mi hijo. Mentiroso Medina se te acabó tu cortinita de humo. Él argumenta que abandoné al niño, lo cual es una mentira, eso es absurdo” expresó la artista.

Además, en entrevista en De primera mano, remató. “No me quedó opción y tuve que recurrir a las autoridad a denunciar. No tengo a mi hijo conmigo… Yo soy una mujer que trabaja mucho y que tengo dos hijos que mantener. Tuve paciencia, durante cinco años fui manipulada, violentada, pero ahorita con la pandemia no se justifica que una madre no pueda ver a su hijo. Él es un mentiroso y yo haré lo que sea por defender a mi hijo. Siempre me ha amenazado y fui víctima de violencia”, dijo la guapa Ninel.