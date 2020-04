Mueren casi mil por Covid-19

Las personas deben permanecer en casa, sostuvo López-Gatell; nadie debe asumirse fuera de riesgo

Por: LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que al corte del miércoles 22 de abril, suman 970 defunciones y un acumulado de 10 mil 544 personas contagiadas con coronavirus; 3 mil 618 han sido detectados en los últimos catorce días.

Alethse De La Torre directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y Sida (Censida) recalcó que, en el caso de cuerpos de personas no identificadas o identificadas pero no reclamadas se debe de cumplir un protocolo específico en todo el país, ya que no pueden ser incinerados.

Señaló que quienes son identificados y reclamados por su familia no existe una limitación para que incineren o bien, entierren los restos.

Agregó algunos puntos sobre la Guía Bioética, destacando que se debe priorizar la bioseguridad del familiar contagiado.

Por su parte, el Dr. Ricardo Cortés, director general Promoción de la Salud informó que el ChatBot con Susana Distancia ha dado resultado, ayudando a resolver dudas de la ciudadanía, en un momento importante de la pandemia.

Detalló que se encuentran trabajando de la mano con Teletón para atender algunos aspectos de la crisis sanitaria por la Covid-19. El subsecretario López-Gatell reiteró que las personas deben permanecer en casa, ya que nos encontramos ante una pandemia igual a la ocurrida hace 100 años, en la que la influenza cobró la vida de cientos de personas.