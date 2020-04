La enfermera del ring

INVITA A TODOS A QUEDARSE EN CASA; POR SU PROFESIÓN, SABE LOS RETOS QUE VIVE EL PAÍS

Ciudad de México.- Si hay alguien que sabe por los momentos difíciles que está pasando nuestro país, a consecuencia de la pandemia por el Covid-19, es Andressa del Rey, la participante del reality show Heroínas, pues además de ser luchadora profesional, también es enfermera y cuenta con todas las herramientas para saber cómo se combate este mal.

“Sé que mucha gente está viviendo con la incertidumbre de no saber qué va a pasar en los próximos meses, tanto en lo laboral como en el sector salud, ni tampoco cuánto va a durar esto, pero es algo lógico y por eso invito a toda la gente a que sigan todos los lineamientos que nos marcan las autoridades de salud; esto no es un juego, es algo muy serio y debemos afrontarlo con mucha responsabilidad”, señala.

Agrega que, para muchos, es desesperante la cuarentena, “pero es por nuestro propio bien para no tener problemas como los que se han vivido en Italia o España, por ejemplo, donde no se tomaron medidas sanitarias a tiempo”.

Sobre la prohibición de los eventos de lucha libre, aún a puerta cerrada, comentó que al igual que muchos sectores de la sociedad, golpeó muy duro a esta industria de entretenimiento, pues muchos estetas viven de su profesión, pero al igual que los combates arriba del ring, los invita a resistir, pues no hay mal que dure cien años, lanza. “La lucha libre es un deporte donde asisten aficionados de forma masiva; entonces, está bien que se tomen estas medidas de precaución para no contagiar ni ser contagiados, hay que acatar lo que dicen las autoridades”, dice.

Andressa, basada en sus conocimientos como enfermera, sabe perfectamente bien por lo que está pasando México y el mundo.

LA OTRA CARA

También invita a todos a ver las cosas con otra cara y, mientras pasa esta contingencia, realizar actividades en casa que sirvan para la salud.

“Este tiempo me ha permitido reflexionar sobre mis actividades y ahora que regrese a los encordados voy con la meta de hacer la diferencia en la lucha libre femenil; estoy esperando con ansias que comience el reality de Heroínas, donde soy una de las 48 participantes, porque es la oportunidad perfecta de hacerse notar y dejar en claro que, como yo, no hay otra”.

Explica que, debido a la cuarentena por el Coronavirus, se encuentran a la expectativa de la fecha de arranque de este programa, y entrenando y viviendo de la mejor forma esta etapa, aunque no es fácil, ya que no es lo mismo entrenar en el gimnasio y arriba del ring, que hacerlo en casa. Comparte que, pese a las restricciones, el equipo de Ciclón Ramírez Jr, al que ella pertenece, pudo realizar un entrenamiento. “Me pareció excelente, me gustó mucho el entrenamiento, fue súper completo”.