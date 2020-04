Vive la etapa más feliz de su vida

Like

LA ACTRIZ ASEGURA QUE SU DURO PASADO LA VOLVIÓ UNA MUJER FUERTE

.- A pesar de que la actriz uruguaya tuvo una infancia difícil, con el paso de los años ha construido una vida que la tiene feliz. Así lo dijo en entrevista. “El que haya estado rodeada de golpes, abusos, creó en mí la creencia de que yo no era lo suficientemente buena en nada, Rubí fue el proyecto más importante del momento, me trajo una proyección internacional que nunca imaginé, lo tenía todo, pero aun así yo entraba a mi camerino y me ponía a llorar”.

Ahora es una mujer feliz. “Mi fundación Amor infinito y los retiros espirituales que realicé por años me han ayudado a valorarme. Hoy, con la vida que me he construido soy muy feliz…”.