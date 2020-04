Una sociedad es resiliente

PSIC.JENNIFER A.CHÁVEZ RIVAS

CON LA CAPACIDAD DE AFRONTAR, DE RECUPERARSE ANTE TODO

.- Frente a la emergencia sanitaria que estamos viviendo se hace más importante que nunca la capacidad de resiliencia que es adaptarnos a la situación, ser flexibles ante los cambios. No significa no sentir dolor, o no encontrar dificultades ante las adversidades; es la capacidad de afrontar, de recuperar e incluso transformar de manera positiva el entorno y fomentar el enriquecimiento interior de las personas.

Ser resiliente nos va a ayudar a evitar determinados problemas psicológicos durante esta pandemia. De este modo se requiere un esfuerzo cognitivo y una actitud determinada.

Estas son algunas pautas que nos ayudarán a mantener nuestro estado de resiliencia: Es importante establecer buenas relaciones dentro de casa, evitemos ver las crisis como obstáculos insuperables, al reconocer las emociones que sentimos en estos tiempos ya sea ansiedad, estrés, miedo etc.

Debemos aceptar el apoyo de las personas cercanas que darán sentimientos de afecto y de pertenencia. Para liberar nuestra mente vamos a escribir una lista con los beneficios y los inconvenientes con posibles soluciones, así nuestro problema ya no estará dando vueltas en nuestra cabeza.

Haz algo regularmente que te permita mover hacia tus metas, aunque te parezca que es un logro pequeño y debido a la situación actual tendrás que adaptarlas a este momento.

Busca oportunidades para descubrirte a ti mismo, toma conciencia de todo lo que has conseguido hasta el momento y de todo lo que te queda por conseguir.

Nuestra capacidad para hacer frente al cambio mejora cuando cuidamos mejor de nosotros mismos. En muchas ocasiones no podemos superar con éxito este tipo de situaciones y es necesario acudir con un profesional de la salud mental para que nos ayude a resolver estos procesos vitales.