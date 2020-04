Sufren tenistas

.- Novak Djokovic, número uno del mundo y presidente del Consejo de Jugadores de la ATP, aseguró que muchos elementos del ránking bajo le han comentado su preocupación de tener que dejar el tenis por la situación actual.

El serbio es uno de los impulsores de la millonaria iniciativa que se lanzará para evitar que la crisis del Coronavirus golpee a los tenistas de poco cartel, que apenas ganan dinero con este deporte para sufragar sus gastos. “Con esta iniciativa, que no he hecho sólo yo, he recibido muchas cartas de agradecimiento de jugadores. Afortunadamente, he ganado dinero para vivir muchos años sin jugar al tenis, pero hay muchos jugadores que van a sufrir mucho”, dijo durante una conversación con el italiano Fabio Fognini en Instagram.

Esta iniciativa recaudará varios millones de dólares, aunque Djokovic no quiso hablar de una cifra concreta, “hasta que salga el comunicado oficial”.