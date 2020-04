Reactivará Acapulco

Like

EL HISTRIÓN ESTÁ PREPARANDO SU HISTORIA EN LA QUE INVITARÁ A VERÓNICA CASTRO Y MÁS

.- En medio de la contingencia por el Covid-19, el primer actor y productor Don Andrés García, está preparando su bioserie con el fin de darle una bonita proyección a su amado Acapulco. En exclusiva para Grupo Cantón, el histrión dio los detalles.

“En esta cuarentena estoy regando las palmas, porque llevamos una sequía de dos años. Yo las planté hace 30 años en casa. Yo soy ecologista. Ahorita que tengo tiempo lo hago, además ya camino mejor, a ratos sin bastón. Terminando la pandemia quiero reactivar a Acapulco por eso sigo trabajando en la serie de mi vida, pero necesito que ya haya un control de la pandemia. Lo de mi serie lo está viendo una amiga mía con Nexflix USA. Mi serie les interesó mucho a los directivos, ahora hay que entregarles varios guiones y en eso estoy trabajando”.

Continuó. “La serie le va a servir mucho a Acapulco porque los primeros seis capítulos serán filmados en Acapulco, además de tomas en ‘El castillo’ allá en el Ajusco, CDMX. Yo he hecho como ocho películas en Acapulco con artistas nacionales e internacionales. He realizado 102 películas en total. En mi serie se va contar la verdad y quiero meter a Verónica Castro, Jorge Rivero y a Vicente Fernández para que cuenten en un pedazo las anécdotas que vivimos juntos”. Respecto al Covid-19 externó. “Las autoridades están muy preocupadas por la cuestión de la pandemia, esto no va a terminar en mayo.

Hay que abrir la economía porque si no se hunde el país, es cuestión de meter un sistema muy rígido en la economía. Yo salgo a la calle lo menos posible y le pido a las personas la sana distancia, la gente no está consciente de la peligrosidad de este virus. Cuando empiecen a morirse las personas por cientos, van a entender”, nos platicó el actor.