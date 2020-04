Luz y sombra

.- No entiendo el doble discurso que mantiene Christian Nodal, pues por una lado se chorea a sus fans en las redes sociales de que le gustaría ayudar a artistas que están empezando en la música y, por el otro, se muestra arrogante, altanero y hasta grosero con su compañeros de profesión como lo hizo recientemente con Remmy Valenzuela, Joss Favela y Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, a los que les negó hacer colaboraciones porque “su música no le gusta”. ¿Ya no se acuerda Nodal que hizo duetos con David Bisbal y Piso 21, artistas que nada tienen que ver con su género?

Yo creo que el chamaco ya se mareó en un tabique y gran culpa de esto la tiene su padre y mánager Jaime González, quien le ha hecho creer que es la maravilla que todos esperábamos en el género regional mexicano.

Que recuerde Nodal cuando llegó de Sonora a la capital con su guitarrita pidiendo oportunidades y que aprenda de grandes estrellas como el señor Julio Preciado, Espinoza Paz, El Mimoso y otros que además de ser grandes cantantes se caracterizan por su humildad y ahí está la clave de su éxito, lo demás es pura fama y esa tarde o temprano se acaba.

A los que sí hay que aplaudirles son a mi compa Poncho Lizárraga y sus músicos de Banda El Recodo, pues se han desvivido por mantener a sus miles de seguidores entretenidos en esta cuarentena y parece que los conciertos en vivo, las grabaciones y los videos no han sido suficientes, ya que ayer, a través de Facebook y YouTube, les transmitieron su mini serie Hubiera sido como tú, en la que relatan tres historias unidas por el amor, la ambición y la traición. Bien por La madre de todas las bandas.

El que de plano demostró que tiene un corazón que no le cabe en el cuerpo, fue mi compita Julio Preciado, pues a pesar que tiene cuatro meses sin trabajar por el trasplante de riñón que le hicieron, puso el ejemplo y ante la difícil situación que enfrentan los músicos de las bandas sinaloenses que no han tenido jales donó varias despensas con productos de la canasta básica.

De pasadita retó a otros compas cantantes como Chuy Lizárraga, Jorge Medina, Carlos Sarabia, El Flaco, El Mimoso y bandas como La MS, El Recodo, La Arrolladora, a que no se hagan guajes y le devuelvan a los músicos un poquito de lo que ellos les dan a ganar ahorita que se encuentran sin chamba por la pandemia. Eso es lo que yo llamó poner el ejemplo y no chi…fladeras. Escríbanme a bastagrupera@gmail.com