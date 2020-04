La bolsa o la vida

PSIC. LAURA ALOR

EMPRESAS DECIDIERON CUIDAR MÁS LA ECONOMÍA QUE LA SALUD

.- Esta es la frase que nos dice un ladrón cuando quiere robarnos nuestro dinero. Y es la misma frase que nos está “diciendo” el coronavirus Covid-19: ¿la economía o la salud? Algunos gobiernos eligieron cuidar la economía (la bolsa) y otros eligieron cuidar la vida (la salud).

Algunas empresas decidieron cuidar más la economía que la salud de su gente. Algunas personas dicen “vivo al día.

Sino trabajo no como”. Y entonces le están dando prioridad a la bolsa que a la vida, a la economía que a la salud… No confían en que todos vamos a recibir ayuda y protección.

Obvio que los que eligieron cuidar la bolsa antes que la vida se equivocaron. La elección tiene una trampa. Si pierdes la vida pierdes la bolsa.

En cambio si pierdes la bolsa, pero tienes vida, puedes recuperar la “bolsa”, de muchísimas formas:

1. Pueden atrapar al ladrón y te regresarán la bolsa.

2. Puedes trabajar y ahorrar y formar otra “bolsa”.

3. Alguien te puede regalar otra bolsa.

4. El mismo ladrón puede entrar en conciencia de las consecuencias tan negativas que le vendrán de robarte la bolsa y arrepentirse y regresarte la bolsa…¡Se que es difícil, pero no es imposible! Así que no te equivoques cuando te presionen: “¿el dinero o la vida? La vida es lo más importante. En México decimos: “la vida no vale nada”. Es una frase bonita, pero sin sentido. Porque la vida lo vale todo. Sin vida no tenemos nada.

Lo más importante, lo estamos viendo ahora con esta pandemia, es la vida nuestra y la vida de los demás. Pero sin salud no hay vida, así que después de la vida lo más importante es la salud. Toda vida es sagrada.