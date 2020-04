Ciudadanía tiene conciencia, hace caso a expertos

“Hugo López-Gatell es un especialista de primer orden, respaldado por un grupo de científicos”, dijo el presidente de México

Por: JUAN R. HERNÁNDEZ

.- Ante los llamados a desobedecer a los expertos en salud del Gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó no sancionar a TV Azteca por dichos de Javier Alatorre, al afirmar que en su gobierno siempre estará a salvo el derecho a manifestarse y la libertad de expresión.

Durante el diálogo Circular con los medios de Comunicación, el mandatario se refirió al apercibimiento que recibió la televisora del Ajusco en donde explicó que Secretaría de Gobernación tuvo que presentar una sanción porque de no hacerlo, ellos las dependencias estarían incumpliendo con su responsabilidad.

AMLO dijo que su recomendación es que no haya ninguna sanción, que quede siempre por encima de cualquier acto, aun cuando se trate de un exceso, de una irresponsabilidad, que quede a salvo el derecho a manifestarse, la libertad de expresión.

Asimismo, AMLO destacó que el pueblo es muy consciente. “Se puede decir: ‘Es que se hace daño’. Sí, pero no mucho, no mucho, porque en este caso si el presidente dice que es conveniente, que es necesario que se sigan las recomendaciones en materia de sanidad para seguir enfrentando de la mejor manera posible el coronavirus y que no se enferme la gente, que no se hospitalicen, mucho menos que pierdan la vida.

La mayoría de la gente hace caso y tenemos pruebas”, explicó. “Y aprovecho para pedirle a la gente que sigamos actuando de manera responsable y que se le siga haciendo caso a los especialistas, a los médicos, a los científicos. Hugo López-Gatell es un especialista de primer orden y además respaldado por un grupo de científicos. ¿Ustedes creen que yo les dejaría la conducción del combate al coronavirus sino fuesen expertos?”.