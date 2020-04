Totalmente libre del Coronavirus

LA MODELO SE SOMETIÓ A LOS EXÁMENES PARA SABER SI HABÍA SIDO EXPUESTA AL VIRUS

.- Ante la crisis por el Covid-19, Michelle Salas, ha permanecido en casa pero decidió realizarse la prueba del coronavirus para conocer si estuvo expuesta; afortunadamente no fue así.

A través de Instagram, la modelo publicó que se realizó la prueba ante la duda de sus seguidores por conocer su estado de salud, ella decidió revelar el resultado y explicó. “Mucha gente me mandó DM (mensaje directo) preguntándome sobre el examen del coronavirus que me hice hace un par de días… Me hice ese examen hace dos días y la señora que me lo hizo me dijo que hoy en día hay dos tipos de exámenes, uno es el que te hacen con un como hisopeo en la nariz que, básicamente, es el que te dice si tienes coronavirus ahorita mismo, otro es una prueba de sangre que se la llevan al laboratorio y lo que te dicen es si estuviste expuesto”.