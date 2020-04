Talina Fernández: “Mi nieta Paula vive en mi casa y… Escogió vivir conmigo”

.- Talina Fernández está en su casa de Acapulco en esta cuarentena que ella mantiene muy estricta pues padece diabetes y tuvo dos tumores en el cerebro, además de que la cuarentena es obligatoria mundialmente y ahí, oyendo las olas del mar, se dedica a leer y a pintar, lo cual hace precioso, y cuando le pregunto:

¿Es cierto lo que declaró en días pasados tu exyerno, José María Fernández ‘El Pirru’, que Paula y María viven juntas en el departamento de María desde hace varios meses en CDMX?

“Eso no es cierto, Paula vive conmigo en mi casa porque así lo decidió ella en cuanto cumplió la mayoría de edad, a sus 18 años cuando se convirtió en adulto ante la ley, escogió vivir conmigo y María, con la que llevamos una relación muy cercana, vive en su propio departamento”.

¿María está en cuarentena como tú?

“A María la agarró la cuarentena del Covid-19 visitando a su novio en Aguascalientes y no quiere regresar ni en avión ni en camión, entonces allá está desde hace un mes”.

¿Qué opinas de que dicen qué tu hija, Mariana Levy, QEPD, aparece como residente morosa de una casa en Morelos?

“Los que viven ahí desde hace muchos años son el ‘Pirru’ con José Emilio y con ellos está su nueva esposa”.

¿Los visitas ahí?

“No he visitado esa casa porque mi exyerno.

‘Pirru’ no ha querido ser mi amigo, ellos saben dónde vivo y que estoy con los brazos abiertos para quien llegue”.

¿Fue demasiado doloroso enterarte que ‘El Pirru’ y Ana Bárbara se iban a casar poco después de la partida de tu hija?

“Fue muy rápido y nos rebelábamos que ‘Pirru’ ya tuviera novia, fue horroroso pensar; ¿cómo que ya tiene novia? Pero más doloroso es que mi casa estaba junto a la casa de Mariana, pared con pared, yo siempre cruzaba y veía a mis nietos y un día cuando llego, veo a Ana Bárbara cargando a José Emilio y a ‘Pirru’ con Paula y las maletas y se fueron, dejándome sin mis nietos y dejando a María sin sus hermanos pero con el tiempo me di cuenta que estaba completamente equivocada, Ana Bárbara nos taponeó la boca y todo eso quedó en el pasado, ahora tenemos un lazo de cariño pues no he conocido mejor madrastra que ella por el amor incondicional que ha dado a mis nietos”, dijo Talina.