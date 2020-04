Rompe 30 años de rivalidad con Thalía

Like

DURANTE SU CONCIERTO EN LÍNEA, LA RUBIA MANDÓ UN GRAN SALUDO Y BESO A SU EXCOMPAÑERA DE TIMBIRICHE

.- Paulina Rubio dio este fin de semana un show en línea, dentro del marco del mega concierto global One World: Together at Home auspiciado por la cantante estadounidense, Lady Gaga, en donde la guapa rubia charló y cantó con sus seguidores a través de su Instagram.

En dicha charla, como apertura de un “concierto online”, Paulina Rubio habló del confinamiento y cantó algunas estrofas de sus canciones. Pero la charla-concierto dio la vuelta al mundo por el estado de la cantante, pues Paulina se balanceaba de forma constante frente a la cámara, con los ojos muy maquillados de negro, trepando por una silla y diciendo frases a menudo que no se entendían muy bien.

Eso sí, la intérprete de “Te quise tanto” aprovechó el espacio para mandar saludos a sus colegas. Lo sorprendente del caso fue cuando le dedicó unas palabras a su “archienemiga” de años: Thalía. “Le mando un beso a Thalía, mi compañera de toda la vida, le mando un beso muy grande”, expresó en una parte.

Pero además, con el estilo que la caracteriza, Paulino bromeó con los fans y hasta le cambió el sentido a las palabras. Entre las frases sin sentido dijo: “Yo me uno a la causa, yo me quedo en causa”, en vez de “yo me quedo en casa”, dijo la arista ante las casi 10 mil personas que la observan.