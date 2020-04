Recaudó 127 millones de Dólares

Like

EL MEGA SHOW VIRTUAL, EN DONDE PARTICIPARON ESTRELLAS INTERNACIONALES, FUE UN TREMENDO ÉXITO

.- El concierto que organizó Lady Gaga, One World: Together at Home, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue todo un éxito, pues logró recaudar 127.9 millones de dólares, lo que equivale a 117.6 millones de euros, los cuales serán destinados al Fondo de Respuesta Solidaria que hace frente a la lucha contra el Covid_19.

El evento fue transmitido este fin de semana y contó con la participación de Lady Gaga, los Rolling Stones, Stevie Wonder, Maluma, Taylor Swift, Billie Eilish y muchos más. El concierto duró ocho horas y fue organizado por Global Citizen: “127.9 millones de dólares para la ayuda frente al Covid-19. Ese es el poder y el impacto de One World: #TogetherAtHome”, publicó la organización. A lo que Lady Gaga respondió: “Estoy muy orgullosa de haber podido participar en este proyecto”.

El One World: Together at Home estuvo dividio en dos partes, seis horas de previa y dos horas de concierto que fueron presentadas por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert. La segunda parte inició con una dedicatoria que se caracterizó por las retransmisiones de las celebridades desde sus hogares. “Para todos los trabajadores que están en primera línea: estamos con ustedes. Gracias…”.