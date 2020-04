“Maggie Simpson” es tendencia en redes sociales por su tierno cortometraje

Después de que Walt Disney Studios comprara a la gran cadena FOX, muchos tuvimos dilemas existenciales con el contenido de esta última, y de qué manera podría ser modificada para los valores mostrados por Mickey mouse.

A través de las redes sociales de su plataforma de contenido, se estrenó el cortometraje “Jugando con el destino”; una historia en la que su protagonista es la menor de la caricatura Los Simpson, “Maggie Simpson”, la cual también celebró el “Día Mundial de Los Simpson”, ayer domingo 19 de abril.

Can’t get enough of these two? The Maggie and Hudson story continues on @TheSimpsons tonight at 8/7c on @FOXTV! pic.twitter.com/4DnB8fBmoQ

— Disney+ (@disneyplus) April 19, 2020