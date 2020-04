Multa de 800 mil pesos a empresas que despidan empleados por contingencia

Hugo Hernández

En el Congreso de la Ciudad de México se busca apoyar con leyes más efectivas las decisiones del gobierno local, para endurecer sanciones contra las empresas de outsorcing con una iniciativa que les imponga multas superiores a los 800 mil pesos, cuando dolosamente violen flagrantemente los derechos laborales.

Actualmente el artículo 1004-C de la Ley Federal del Trabajo establece que “quien utilice el régimen de subcontratación de personal en forma dolosa, en términos del artículo 15-D de esta Ley, se le impondrá multa por el equivalente de 250 a 5000 veces la Unidad de Medida y Actualización, es decir de 21,720 pesos a 434, 400 pesos”.

Una vez terminada la contingencia por Covid-19 proponemos se debe aumentar la penalidad de 5,000 a 10,000 días de UMA, o sea de $43,400 a $868,800, y cambiar la redacción para que no quede en solo dolosa, sino cuando se presenten pandemias como la que vivimos actualmente, sugirió el diputado local Nazario Norberto Sánchez.

El morenista dijo que además no se descarta analizar si es viable prohibir la operación de este tipo de empresas en la Ciudad de México, ya que se caracterizan por despedir a miles de personas sin mayores consecuencias mediante contratos temporales, y la contingencia que estamos viviendo por el COVID-19 no fue la excepción, “porque creen equivocadamente que no habrá consecuencias”.

Destacó que luego de darse a conocer que el gobierno capitalino investiga a 123 empresas que dieron de baja a cientos de trabajadores alegando contratación temporal vía outsourcing, Nazario Norberto, comentó que él se opuso a la aprobación de esta figura cuando fue diputado federal, ya que si bien aumentaba la generación de empleos, es una argucia legal para evitar que las empresas paguen lo que deben por concepto de seguridad social y prestaciones a las personas.

“En 2012 unas reformas a la Ley del Trabajo permitieron este tipo de operaciones o subcontrataciones, que a todas luces han violentado los derechos de las personas y abaratado la mano de obra” dijo al puntualizar que en el Congreso en la Ciudad de México se corrigieron decisiones para eliminar esta práctica con el personal de limpieza, que ya formará parte de la plantilla laboral.