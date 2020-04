Mercenario de la información

Por instrucciones superiores, Javier Alatorre, lector de noticias, dijo a televidentes no hace caso a información emitida del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez

Por: JUAN R. HERNÁNDEZ

.- Ante la inminente entrada de la Fase III por la Covid-19 en México, el riesgo de un disparo de las cifras de contagios en México, ha hecho que el gobierno de la 4T incremente sus medidas de seguridad sanitarias a fin de proteger a la población vulnerable.

El mandatario ha dejado en claro que su principal objetivo es salvar la vida de miles de mexicanos y después, aplicar programas e inyectar recursos para reactivar la economía nacional.

En el sector empresarial, las medidas no han sido populares puesto que el Jefe del Ejecutivo ha sido claro en su postura de seguir las recomendaciones de los expertos de la Secretaría de Salud y la de mantener su disciplina fiscal:

“No habrá condonación de impuestos a empresas”. Y en cada diálogo circular con los medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un llamado a que todos paguen sus impuestos y aunque destaca que hay una gran conciencia de ello, en empresarios grandes y chicos, pero siguen quienes esperan condonaciones o continuan en la cultura del no pago, como ocurría en sexenios pasados, con miles de millones de pesos.

EL PRIMER GOLPE

De quien menos se hubiera esperado la primera crítica fue del presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, quien el pasado 25 de marzo arremetió contra la paralización de la economía por el Coronavirus que implica el repliegue de las personas en sus casas.

“Como van las cosas no vamos a morir de coronavirus, pero sí de hambre […] en México la inmensa mayoría de la población vive al día y si la mayoría deja de generar ingresos, simplemente mañana no tiene qué comer […] paralizar toda la economía de tajo significa hambre por lo que dentro de poco tiempo se desatará la delincuencia, la rapiña y el caos.

Porque resulta que el estómago no sabe esperar”, afirmó. Al reunirse con sus directivos y líderes emitió un mensaje en el cual reconoció que el virus existe, pero dijo, no es mortal.

“Este virus existe, sin duda, pero no es de alta letalidad, debemos olvidarnos de la ecuación equivocada que virus es igual a muerte: no es cierto”, señaló el conductor. Después de la crítica, Salinas Pliego hizo un llamado a trabajar por México pues aseguró que la vida no puede detenerse y hay que salir a luchar para detener la tempestad económica. “Hoy estamos mal, las calles vacías, todo cerrado, escuelas vacías, hoteles vacíos, restaurantes vacíos, esto no puede ser, la vida tiene que continuar. Sabemos que el miedo es muy mal consejero, nos han metido a todos el miedo a morir por el virus. Veamos primero los datos duros del virus”, enfatizó.

LLAMADO A DESOBEDECER

Luego de decretarse la fase dos por Covid-19, un comunicado interno comenzó a circular en todas las empresas de Grupo Salinas en las que les ordena a sus más de 70,000 empleados a seguir acudiendo al trabajo y desde sus canales de televisión (TV Azteca) llama a no hacer caso a las informaciones oficiales. TV Azteca es la segunda cadena con más audiencia del país, un canal principalmente consumido por los estratos más populares del país, la misma base de votantes de López Obrador. “Ya no le hagan caso a López Gatell. Sus cifras se volvieron irrelevantes”, dijo este viernes el conductor estelar del noticiero de la noche, Javier Alatorre, quien arremetió contra las ruedas de prensa del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, quien se ha convertido en el portavoz del Gobierno de la 4T ante el coronavirus.

“El subsecretario (de Salud) Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre la cifras de contagio y fallecimientos por Covid-19, pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras: Ya no haga caso a Hugo López Gatell”, dijo Alatorre al presentar la información.

El llamado fue justificado por el conductor al citar las declaraciones del gobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, quien señaló el pasado viernes que las cifras sobre las personas fallecidas por Covid-19 en esa entidad no son las mismas que presenta el funcionario federal en sus conferencias nocturnas.

Derivado de ello, Alatorre presentó la nota sobre el avance de la enfermedad en el país con un comentario en contra de López-Gatell.

“Gobernadores de distintas entidades desmintieron las cifras del subsecretario de Salud e incluso el propio López Gatell se fue de bruces en una entrevista con The Wall Street Journal ya choto sus falsedades…”, agregó. Dichas declaraciones que causaron un fuerte revuelo en el país, fueron respondidas por el propio presidente López Obrador: “Creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre. Fue una actitud no bien pensada”, dijo.

ALATORRE NO SE DISCULPA

Luego de decir en televisión pública que debían dejar de hacerse caso a las indicaciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el periodista Javier Alatorre publicó en redes sociales un mensaje para el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque no era la disculpa que muchos mexicanos le han exigido.

A través de su cuenta de Twitter, el conductor de TV Azteca aplaudió el trabajo del presidente de México por el trabajo del gobierno federal ante la pandemia de coronavirus que atraviesa nuestro país.

“Reconozco al presidente Andrés Manuel @lopezobrador_ por su defensa permanente de la democracia y la libertad. Él mejor que nadie comprende el esfuerzo que las familias mexicanas hacen todos los días por salir adelante. No podemos permitir que el miedo esté por encima de México”, escribió en su red social.