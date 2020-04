Siguiendo las reglas

PSIC.EDUCATIVO,ALBERTOHERNÁNDEZ

EN LOS TIEMPOS DE LA COVID-19, NOS DAMOS CUENTA QUE…

…el nivel de conciencia, respeto y entendimiento de las reglas sociales en nuestro país es bastante bajo, nos inundan con mensajes de cómo lavarnos las manos, cómo estornudar, cómo protegernos si tenemos que salir, la distancia que hay que mantener para poder protegernos un poco, a todas horas y en todos los medios.

El problema es que mucha gente aún no toma en serio el momento en el que estamos viviendo y lo más increíble es que aún creen que el virus es un invento del gobierno para algún propósito macabro y no sigue ninguna indicación sanitaria.

El gobierno ha cumplido con informarnos del avance de la enfermedad en el país, los contagios, los que se descartan y los que lamentablemente fallecen, nos han indicando qué pasos hay que ir tomando para poder tener un cierto control de los contagiados y poderlos atender.

Pero las personas estamos fallando, si bien es cierto que muchas siguen al píe de la letra las recomendaciones, muchas otras no hacen caso o simplemente deciden ignorarlas, las personas que han podido quedarse en casa ayudan pero no se quedan en casa, tienen que salir a varias cosas, por comida o algunas cosas que necesitan, ya afuera “colaboran” con los que tienen que salir a trabajar, ósea, ya es más gente afuera y en la tienda de la esquina no guardas la distancia y estornudas y se te olvida el estornudo de etiqueta y sacas tu dinero para pagar y te acuerdas que no nada más ibas a la tienda, también a la carnicería, a la panadería y así se sigue.

Estamos a un paso de entrar a la fase III de la contingencia, lo que puede provocar varios escenarios, entre ellos mantener la suspensión de clases, suspender las actividades generales, suspender eventos públicos… pero todo esto tendrá que ser reforzado con nuestra cooperación, entendiendo que si nosotros cambiamos de actitud, mejoramos nuestro comportamiento y empezamos a seguir de verdad las indicaciones de salud y sociales, podremos manejar mucho mejor esta crisis.

Tenemos la gran oportunidad de mejorar como sociedad, ser más empáticos con el otro, más educados, seguir reglas sociales, ser disciplinados y no por que nos obligue un virus sino por que eso nos hará mejores personas.