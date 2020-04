Hasta siempre “ Tu Casa Tv “

.- Sabemos que cada día que vivimos es un día para dar gracias. No todos tienen la misma oportunidad de estar vivos, como nosotros hoy lo estamos. Pero que duros días nos han tocado vivir. Me considero una persona bastante positiva, pero estos últimas semanas, me he fallado a mi misma.

La optimista y entusiasta se fue a dormir por tres días. No sabía ni en qué lugar de la casa sentarme. Hasta que un buen amigo me dijo : “vive tu duelo“. “¿Cuál duelo si a mi no se me ha muerto nadie?“ Le contesté. Hasta que me recordó cómo terminó la historia en MVS y en Tu Casa Tv.

Aquello fue bastante triste. Todos con cubre bocas y guantes. Veías al jefe despedirnos con la voz quebrada. Muchos compañeros lloraban desolados y no podíamos ni abrazarlos, ni decirnos, “Ánimo, todo pasa“. Corrimos cada quien, cómo pudo, para salir de las instalaciones. Con este virus, la sana distancia se impone ante los momentos tristes. Y sí, fuimos de los primeros en cerrar el changarro.

Ahora leo las cifras de desempleo en el mundo y México, por esta pandemia. Y entiendo perfecto que formamos parte de esos números.

El foro se quedará intacto con la esperanza de volver cuando todo esto pase. O quizás no volveremos nunca. Pero me di permiso de estar triste, no solo por haber disfrutado de un equipo de producción y conducción, que vale oro. Iba cada mañana a trabajar con toda ilusión de encontrarme con mis cuates. Reímos, lloramos y vivimos todo tipo de historias en ese foro. Por ellos, por mis compañeros que durante más de 8 años, se la rifaron para llevarle a la familia contenidos de valor. Gracias. Por mi Pato Cabezut, Michelle Vieth, Luis Potro Caballero, Ivonne Chávez, Aurea Zapata, Pola Linaje, Brenda Catalán, Brenda Flores, Harry Plus, El Capi Furia, Alex Díaz, Chef Aranda, Lucía Legorreta, Vero Olicón, Humberto Gutiérrez, tantos y tantos colaboradores, gracias.

Comandados por Jerry Ramírez, nuestro productor, que nos hizo sentir en familia hasta el último momento. Al igual que Lalo Marron, director del canal. Se que nos volveremos a encontrar cómo lo hemos hecho tantas veces. Parece que somos muchos, pero en realidad es muy pequeña la familia del entretenimiento. ¡A gozar que el mundo se va a acabar! El Covid-19 nos trae en jaque pero claro que podemos. Ya empiezo a disfrutar estar en casa, como nunca. Ando limpiando, alzando, cocinando y consintiendo a mi familia, cómo seguro están muchos de ustedes. Así que, arriba el ánimo y seguimos adelante. Gracias a la vida y también a esta pandemia. Porque vaya que estamos aprendiendo. Adiós duelo, bienvenida la alegría en nuestros corazones, hasta pronto . “ Tu Casa Tv “ .