No usan cubrebocas en el Metro

Hugo Hernández

A pesar del llamado de las autoridades capitalinas, para que a partir de este viernes los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) utilizaran cubrebocas para así evitar el contagio de Covid-19, no todas las personas usan ese tipo de protección aunque no hay ninguna sanción por parte del gobierno local.

Desde este viernes, trabajadores del STC y elementos de seguridad que resguardan las instalaciones del Metro fueron dotados con sendas bolsas de cubrebocas para invitar a la gente a utilizar es dispositivo y, aunque algunas personas ya conocían de la medida decidieron salir a la calle sin algo que les cubriera las vías respiratorias.

Por ejemplo, en algunas estaciones de las Líneas 2, 3 y 12 del Metro, se puede observar a algunos usuarios que sin importar las recomendaciones sanitarias para no contagiar y no infectarse por Covid-19, van sentados, pero sin cubrebocas.

El STC informó que a partir de este viernes se repartirá en las diferentes Líneas del Metro 1 millón de cubrebocas, a fin de que los usuarios lo vean como una medida normal, aunque no es obligatoria, pues no existe sanción alguna para quienes no lo utilizan.

De acuerdo al anuncio realizado por el STC, a partir de este viernes el uso de éste sería ‘obligatorio’ para viajar en el Metro de la CDMX, pero las personas no respetaron el llamado de las autoridades.