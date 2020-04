Honestidad a distancia

PSIC.

ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA LAS EMPRESAS HAN ADOPTADO…

…acciones por el bienestar de sus colaboradores, una de ellas ha sido el trabajo a distancia, lo que ha permitido que miles de mexicanos cuenten con la oportunidad de mantenerse sanos en casa sin descuidar sus actividades laborales.

Para algunas personas esto puede ser todo un reto, pero debemos recordar que la honestidad y comunicación son elementos fundamentales para cumplir los objetivos establecidos con tu equipo de trabajo, por eso, aquí te damos una serie de recomendaciones para promover la honestidad y ser incorruptible al cumplir con tus metas diarias:

Ten un horario fijo: Recuerda que durante la cuarentena debes respetar el tiempo de trabajo establecido en un día normal de oficina, cumple con tus horas laborales y no olvides tomar pausas activas y descanso para comer. Comunícate con tu equipo: Como seres sociales, la comunicación es la base para un trabajo efectivo, por lo que te recomendamos comunicar tus avances, dudas, ideas y comentarios con tus compañeros para medir los progresos individuales.

No son vacaciones: Es muy importante recordar que no son vacaciones y que, al trabajar desde casa, debes cumplir con tus objetivos y tareas tal y como si estuvieras en tu lugar de trabajo. Sé responsable: Respeta la oportunidad de laborar en casa y mantente sano cumpliendo con tus deberes, no salgas si no es necesario.

Reporta tus resultados: Trabajar en nuestras casas puede resultar complicado, afortunadamente existen diversas herramientas que nos permiten compartir los resultados diarios y medir nuestra productividad. Platica con tu familia: Aprovecha este tiempo en casa para estrechar lazos con tus seres queridos, platica con tus hijos acerca de la importancia de ser honestos en la escuela, en el trabajo y en el día a día.