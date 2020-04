El acto de un niño en la India se volvió viral luego de donar sus ahorros para combatir el Coronavirus

El Covid-19 no solo ha matado a más de 140 mil personas y contagiado a más de dos millones, sino que también ha dejado daños en la economía de varios países, lo que se traduce, entre otras cosas, en desempleos.

Actores, cantantes, deportistas, entre otras, han lanzado campañas para recaudar fondos y así ayudar a los afectados por este virus.

Pero una historia que ha llamado la atención y conmovido a muchos es la de un pequeño niño de 4 años que donó sus ahorros para auxiliar a los que más lo necesitan.

El pequeño vive en la India y durante meses ahorró lo poco que le daban sus padres con el fin de comprarse su primera bicicleta. Fueron 12 dólares que llevó a las oficinas de gobierno para donarlos en pro de la lucha contra esta enfermedad.

This 4-year old boy in India had been saving for months.

He wanted to buy his first ever bicycle.

His entire life savings was around $12.

When he learned about coronavirus, he walked into the Chief Minister's office and asked if he could donate the money instead.

🇮🇳 pic.twitter.com/ks1I9mCJwt

— Goodable (@Goodable) April 16, 2020