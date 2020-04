Confusión y grandes aglomeraciones en Iztapalapa para recibir despensa

Hugo Hernández

Luego del anunció que hicieran las autoridades de la alcaldía Iztapalapa, para entregar vales y despensa a los habitantes de la demarcación, cientos de personas, entre ellas adultos mayores, acudieron a diferentes lecherías Liconsa donde se entregaría el beneficio, pero sin ningún tipo de protección y mucho menos respetando la sana distancia, lo que representa un foco de infección.

La mañana de este viernes, arrancó el programa ‘Mercomuna’ con el que se generaron grandes concentraciones para la entrega de vales y despensa, pero las autoridades de Iztapalapa no consideraron que se desbordaría y ahora pretenden organizar la situación, pero poniendo en riesgo también a trabajadores de la misma alcaldía.

“Buen día, pedimos a la población beneficiada por programa Mercomuna que únicamente acuda el día que le corresponde recibir su apoyo, que también es en el mismo horario que el que recibe por parte de Liconsa, con el fin de evitar aglomeraciones y así prevenir contagios”, era el mensaje que tardíamente daba la alcaldía.

Desde temprana hora, cientos de personas se dieron cita y sin respetar las recomendaciones sanitarias para prevenir contagios, esperaron en largas filas para recibir sus vales y despensa, las cuales llegaron escoltadas por elementos de la Guardia Nacional.

“La Guardia Nacional sólo la utilizan para eso. Cuando hay algún problema, ni se aparece en nuestra colonia. Vine porque ahorita no tengo trabajo y necesito algo de despensa, pero así no se hacen las cosas, no hay cuidado de nada”, declaró la señora Cristina.

Una propuesta que parecía responder a las necesidades reales de la y el ciudadano de pie a tierra, se desvirtuó fácilmente cuando pues se utilizó con fines políticos y clientelares. y peor aún, cuando se expone de esta manera a las personas que más lo necesitan, subrayó la señora Flor.

Incluso, hubo trabajadores de estructura adscritos a Participación Ciudadana e Inclusión y Bienestar Social que denunciaron cómo los forzaron a trabajar sin las condiciones mínimas para repartir las despensas.