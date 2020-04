AMLO niega existencia de investigación abierta contra Peña Nieto

Ciudad de México.- el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no tiene ninguna investigación abierta contra el ex presidente Enrique Peña Nieto como se a difundido en los últimos días.

“No hay ninguna investigación abierta del Ejecutivo, del gobierno que representó en contra del ex presidente Peña Nieto, no existe ninguna investigación, puede haber denuncias en la fiscalía de ciudadanos, pero nosotros no hemos formulado ninguna denuncia”, comentó.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano reiteró “tendrían los ciudadanos que solicitarnos que se lleve a cabo una consulta para preguntarle al pueblo de México si quiere que se juzgue a los ex presidentes”.

López Obrador añadió que su gobierno está enfocado a eliminar la corrupción del sistema de gobierno.