El Inmujeres suma esfuerzos para prevenir y erradicar los feminicidios en México

Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) destacó que, en México, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada día, 10 mujeres son víctimas de feminicidio en alguna parte del país, lo que equivale a que en promedio ocurra este delito cada 2.4 horas.

En tanto, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016) muestra que el 44% de las mujeres han sufrido violencia por parte de su actual o última pareja, esposo o novio, a lo largo de su relación; sin embargo, la cultura de la denuncia por parte de las mujeres es muy baja puesto que 91% de las veces no solicitó apoyo a alguna institución ni presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad.

Sin embargo, la ENDIREH también revela que el 68% de las veces las mujeres no denuncian por considerar que se trató de algo sin importancia, o porque opina que no le afectó (34%), pero también por miedo a las consecuencias (19.5%), por vergüenza (14%) y solo 9% por no saber cómo o dónde denunciar y un 11% porque pensó que no le iban a creer o que le iban a decir que era su culpa.

En un contexto de violencia generalizado como consecuencia de la lucha contra el crimen organizado, hay datos que indican un aumento de feminicidios por arma de fuego, puesto que entre 2007 y 2018, los homicidios con este tipo de armas en el hogar aumentaron un 200%. “Tenemos que seguir la pista de las armas y pensar en las mujeres que están en un riesgo mayor cuando éstas están en manos de potenciales feminicidas” alertó Gasman.

Ante esta problemática el Inmujeres se enfoca en la prevención del delito y en contribuir a su erradicación con un trabajo coordinado con diversas instituciones y la sociedad civil.

Lo anterior, fue dicho en Foro Nacional virtual “El combate al feminicidio, a 8 años de su incorporación en el Sistema de Justicia: experiencias y desafíos”, convocado por la Cámara de Diputadas y Diputados.