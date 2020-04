Cuestionan programa emergente ‘Mercomuna’

Hugo Hernández

De acuerdo con lo anunciado esta semana, las autoridades locales y diversas alcaldías otorgarán vales quincenales por un monto de 350 pesos para alimentos a personas beneficiarias del programa Liconsa durante la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, esto a través del programa denominado MERCOMUNA.

Se prevé que las alcaldías aportarán alrededor de 500 millones de pesos para beneficiar a familias en 536 lecherías en toda la ciudad.

Hasta el día de hoy participan 14 de las 16 demarcaciones territoriales.

Quienes no participarán son Venustiano Carranza y Benito Juárez, ésta última debido a que actualmente ya desarrolla programas de apoyo similares.

Aunque se nos dice, aclara Gabriela Salido Magos, diputada local, que este programa tiene la intención de hacer un poco más llevadera esta época de incertidumbre económica, nos preocupan algunos detalles de su implementación.

“En primer lugar, creemos que existe falta de claridad y certeza jurídica en la entrega de los vales, ya que hasta el momento no existe una publicación oficial, en donde se aclaren las Reglas de Operación de éste; lo cual no es algo menor, ya que estas reglas nos darán certeza jurídica para que los recursos y apoyos no se destinen de manera discrecional como es el sello característico de esta administración”.

Por lo que llamó a la Función Pública y de la Contraloría de la CDMX a que acompañe este proceso administrativo, a las Alcaldías a que transparenten el origen del recurso y que hagan una reprogramación presupuestal adecuada para no afectar programas prioritarios previstos para este año, y al Gobierno de la Ciudad para que muestre los convenios celebrados con Liconsa y las Alcaldías.