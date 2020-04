Comerciantes y miembros de seguridad promueven sanidad a los visitantes en centro de abasto de Ecatepec

Por Mario López

Ecatepec, Méx.- “No se exponga ni me exponga, use cubrebocas” se lee en un local de naranjas de la Central de Abastos (CEDA) de Ecatepec , en donde comerciantes y miembros de seguridad ya promueven entre los visitantes a este centro de abasto, esto como parte de las medidas sanitarias para prevenir el contagio de coronavirus.

“Creas o no en el COVID-19 sique las medidas sanitarias para evitar que cierren este centro de abasto” se lee en otro comercio que exhorta a la gente que acude a comprar sus provisiones a “usa adecuadamente el cubrebocas, usa guantes, tapate con el antebrazo al toser y estornudar, no vengas con gripe o tos, no traigas bebés, perros y adultos mayores, y no te enojes si te piden tomar distancia”.

Se reitera en el uso correcto de cubrebocas para que estos no sean usado como “collares ni diademas”, e incluso tomar la sana distancia, aunque hay comerciantes que reconocen que mucha gente se resiste hacer caso a las recomendaciones, pero les reiteran las medidas para evitar el contagio.

También a la entrada de acceso se invita los asistentes a que sea una sola persona la que ingrese a la Central de Abastos de Ecatepec como medida preventiva por la contingencia sanitaria, ya que este CEDA abre los 365 días del año y con ello dotar de alimentos a la población y con ello evitar a toda costa la propagación del virus, informó Octavio Martínez Vargas, Coordinador de Gabinetes de la Mesa Directiva de la Central de Abastos de Ecatepec.

Rafael Arenas y Juliián “N”, elementos de la CUSAEM, de la región 42, adscritos a la seguridad en el CEDA Ecatepec trabajan con equipo de protección ante el COVID 19 y promueven entre los visitantes la utilización del gel antibacterial, ambos aseguran que ante el COVID-19 la visita de las personas que asisten a comprar sus provisiones en esta cuarentena no se ha reducido, por lo que se suman a pedirles a las personas a que se protejan y laven o desinfecten sus manos, así como reiterarles el uso de cubrebocas y mantener su sana distancia.