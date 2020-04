Urgen discusiones online para avanzar en Comisiones del Congreso 

Hugo Hernández

Diputados locales plantearon avalar lineamientos para abrir reuniones de trabajo virtuales y aterrizar acuerdos vía remota para avanzar en los dictámenes y temas urgentes en el seno de las 40 comisiones y éstos sean aprobados de manera inmediata en el pleno de forma física al término de la emergencia sanitaria por el Covid19.

El secretario de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Diego Garrido afirmó que hoy esta comisión se reunió para explorar esta opción de trabajo y destrabar la labor legislativa en comisiones para no tener los dictámenes paralizados por la emergencia.

“No podemos sesionar válidamente a través de internet o de plataformas electrónicas, porque no podemos votar electrónicamente, no lo permite la ley, no lo permite el Reglamento y por eso buscamos los grupos parlamentarios alternativas”.

Entre los objetivos, dijo el panista, es sacar los temas atorados y avanzar de forma electrónica en los términos técnicos. Añadió que tan sólo en la Comisión de de Administración y Procuración de Justicia, los diputados integrantes buscan cumplir con el mandato constitucional.

“Tenemos que crear tribunales laborales, tenemos que crear un Instituto de Defensoría Pública autónomo, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Electoral, así como diversas reformas al Código Penal, Civil y a la Ley Orgánica del Poder Judicial”.