Haz la compra de forma más segura

CHÉCATE TODO LO QUE DEBES TENER EN CUENTA PARA EVITAR LOS CONTAGIOS POR LA PANDEMIA ACTUAL

.- En estos días repletos de incertidumbre, hasta la rutina de hacer la compra se ha visto alterada por la pandemia de coronavirus. Hay que tener precaución incluso para bajar a por el pan, a comprar esas frutas que te faltan o el ingrediente que necesitas para tu receta. No hay que entrar en pánico por un posible desabastecimiento.

Por eso, puedes hacer la compra, seguir manteniendo una alimentación lo más saludable posible dentro de las limitaciones actuales, pero has de tener una serie de recomendaciones muy en cuenta, para hacerlo de forma segura y con el objetivo de evitar al máximo la posibilidad de contagios por contacto con el virus.

En el caso de los pequeños comercios o mercados, debemos confiar en la responsabilidad de los empleados, que siguen las normas de seguridad prevista en el contacto con los alimentos y, sobre todo, que no acuden al trabajo en el caso de tener síntomas.

HAZ UNA SOLA COMPRA

Con el objetivo de minimizar el contacto, deberás organizar hacer una compra grande, en vez de realizar muchas compras pequeñas, esto significa que, si hacemos una, evitamos tener que ir todos los días por cosas que se nos hayan olvidado, evitando entrar en contacto con otras personas y obedeciendo la indicación de quedarnos en casa.

PLANIFICA Y ORGANIZA

Conviene llevar una lista preparada que nos ayude a hacer la compra rápido, de forma ágil. No podemos dedicar demasiado tiempo en el supermercado y lo ideal es aprovechar cuando menos gente haya. No es tarea sencilla saberlo, pero poco a poco iremos acostumbrándonos. De igual forma recuerda llevar tus propias bolsas.

AGARRA LO ESENCIAL

Hacer una compra grande no implica llevarnos todo el supermercado. Hay que ser solidario y comprar con cabeza, adquiriendo solo aquello que vayamos a utilizar. Si te llevas algo que no vas a usar, tal vez estás dejando sin ese producto a alguien que sí que le daría utilidad, también evita tocar y agarrar alimentos que no te vayas a llevar.

OTRAS RECOMENDACIONES

Hay que priorizar el pago con tarjeta de crédito en lugar de con dinero en efectivo, pues el coronavirus sobrevive varias horas en las monedas. Intenta evitar tocarte la cara en el supermercado. Es fundamental mantener la distancia de seguridad con otras personas cuando se espera para pagar. Es muy importante lavarse las manos al llegar a casa y una vez que hayas acomodado la compra.