Habitantes piden rehabilitar el Hospital General de Tlalnepantla

Mario López

Tlalnepantla, Méx.- Vecinos de esta municipio proponen al gobierno federal la rehabilitación del Hospital General de Tlalnepantla, en el marco del Plan DN-III anunciado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 22 de marzo del presente año, para la atención de la epidemia COVID-19, pues actualmente la obra encuentra en total abandono y este municipio carece de un nosocomio de tercer nivel para atender a enfermos de coronavirus.

Cabe recordar que en 2011 las autoridades acordaron construir un nuevo Hospital General en Tlalnepantla, cuya obra arrancó en 2013 y en el informe del 2015 del entonces presidente Enrique Peña Nieto se reportó como obra terminada, pero o fue así, y desde ese entonces se encuentra inconclusa y en el abandono.

También se encontraba detenida la remodelación del Hospital General Valle Ceylan, el cual presentaba daños estructurales derivados de hundimientos, y posteriormente por los sismo del 2017.

Los diputados de Morena, Max Correa, Faustino de la Cruz y Gabriel Gutiérrez Cureño visitaron este municipio y constataron el abandono en que se encontraban ambas obras, principalmente la construcción del Hospital General de Tlalnepantla , de tal forma que demandaron a la secretaría de finanzas y del Instituto de Salud del estado de México (ISEM).

Posteriormente, en ese sentido Alfredo del Mazo Maza, anunció la reubicación del Hospital Ceylán de segundo nivel, que atendía a personas de diferentes municipios de la entidad mexiquense y de otros estados, sería reubicado y se reactivaría el Hospital General de Tlalnepantla en zona oriente, pero a la fecha no ha sido así. Además, cerca de mil trabajadores, entre personal médico y administrativo, fueron reubicados en otras unidades del ISEM en el Valle de México.

Ahora con la desaparición del Hospital General Valle Ceylán, al menos 228 mil 266 vecinos de Tlalnepantla no derechohabientes son perjudicados por no tener un lugar que les atiendan, y ante la pandemia los colonos de este municipio y otras lccalidades piden con urgencia un hospital de tercer nivel ante la continencia por el COVID-19, así lo expresó José Luis Cortés Trejo ex regidor de este municipio.

En el mes de febrero pasado el nosocomio con Clave CDN-6340/364-13 se tenía contemplado dentro del Plan Maestro de Infraestructura física en salud (PMI) del estado de México, de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, pero finalmente no se tiene considerado por ser una obra suspendida on n costo estimado de obra de 556 millones, 477 mil, 16 pesos, mientras que en la gestión de Enrique Peña Nieto, la dio por terminada con un valor de 774 millones 45 mil, 538 pesos.

Este Hospital General de Zona Oriente tendría área de hospitalización con 110 camas sería de utilidad ante esta contingencia sanitaria por COVID-19 en el estado de México pero ante la omisión del gobierno del estado se encuentra suspendida en 18 mil 900 metros cuadrados, en la Colonia Jorge Jiménez Cantú, dijo Cortés Trejo.

Explicó que se contaría cuatro quirófanos de cirugía general y uno de cirugía ambulatoria, con 59 consultorios, 14 de especialidades básicas y 45 de subespecialidades auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento, área de gobierno y servicios de apoyo y generales.

Por lo anterior, habitantes de Tlalnepantla, dieron a conocer una misiva que en el que hacen un llamado “respetuoso”, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; al gobernador del estado, Alfredo del Mazo Maza; a los diputados de la LX legislatura mexiquense, y al titular de la Secretaría de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, “para que ocupen, rehabiliten y pongan en funcionamiento el Hospital General de Tlalnepantla actualmente abandonado y así poderlo sumar, de ser posible, al programa de salud del gobierno federal para enfrentar esta pandemia.