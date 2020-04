Contacto con el momento presente

PSIC DENISSE

G. SERVÍN

LÓPEZ

@centroliam@

gmail.com

COMO INDIVIDUOS NO ESTAMOS ACOSTUMBRADOS A…

…permanecer en el presente, incluso en estos momentos pensamos en los lugares a los que solíamos acudir o nos anticipamos a lo que podría suceder después de la cuarentena. También sucede en escenarios distintos a este, nos quedamos fijados en los eventos del pasado como los recuerdos y algunas veces especulamos lo que va a suceder a futuro.

El momento presente es detenerse y “darse cuenta de” o “estar consciente de” las emociones, estados corporales, sentidos y pensamientos de una experiencia, pues todos son parte de nosotros.

Suena difícil ¿verdad? pues realizamos varias actividades a la vez para optimizar tiempos en el trabajo, durante los recorridos a algún lugar y en casa, también nos sucede en nuestro tiempo libre, no prestamos la atención suficiente, pues pareciera que vivimos en modo automático.

Incluso cuando tenemos un problema buscamos solucionarlo y no somos conscientes. Algunos ejemplos para poner en práctica este contacto son: Hacer acciones valiosas como el comer un postre favorito y detenernos para identificar cada uno de los sabores y sensaciones que causan en nosotros; con nuestros familiares observarlos e identificar nuestros pensamientos y emociones; antes de dormir ser conscientes de nuestra respiración o identificar olores en la comida etc.

Todo lo anterior va en función de poner atención de lo que sucede en ti y a nuestro alrededor. Algunos no son del todo agradables, pero recuerda que es importante no negarte a la experiencia pues de eso se trata el presente. Créeme que después de entrenarte en prestar atención a cada acción valiosa, vas a lograr ser consciente de todo lo que sucede a tu alrededor y llegarás al verdadero contacto.

El momento presente no se repite, y aunque tuviéramos experiencias similares o comiéramos lo mismo, nuestros pensamientos, sentidos, emociones, estados corporales y lo que pasa fuera de ti no será igual. Incluso esta situación actual de la salud en México al que nos enfrentamos día con día no se repetirá de la misma forma para ti y para el mundo.