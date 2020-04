Se mantiene Firme

.- La fama le llegó de golpe y porrazo al Grupo Firme y ahora los músicos comandados por Eduin Caz deberán de ser muy inteligentes y no marearse en un tabique, porque los buitres ya andan revoloteándoles por todos lados y prometiéndoles el cielo y las estrellas, pues ya se dieron cuenta que son un imán de taquilla y el arrastre que han mostrado en los bailes es impresionante.

El compa Eduin me comentó que los anda persiguiendo una televisora y se menciona que hasta Netflix para hacer una serie sobre su historia musical que comenzó cantando en los camiones de Tijuana.

La disyuntiva es que ellos quieren contar su historia sin maquillajes ni poses y no quieren que nadie los ate de brazos. Así que se deciden por meterse un buen billete con la poderosa empresa de entretenimiento o la televisora o hacen ellos mismos su reality y los transmiten por YouTube, aunque para batear en las grandes ligas se necesita pensar en grande y estar con los grandes.

Los festejos por el 25 aniversario luctuoso de Selena, que se iban a llevar en su natal Texas con una lluvia de estrellas, se pospusieron por la pandemia del Coronavirus, pero lo que llamó poderosamente la atención es que su familia no invitara a Bronco, el único grupo con el que Selena tuvo cierta amistad antes de su muerte e inclusive participaron juntos en la telenovela Dos mujeres y un camino.

Fue el propio Lupe esparza, líder del grupo regio quien me comentó que no existe una buena relación con la familia Quintanilla, simple y sencillamente porque él le compuso una canción a La Reina del Tex Mex que se llama Morena y en su letra denuncia todos los abusos que sufrió la cantante a manos de su padre, quien siempre la vio con un signo de pesos. Al final, los Quintanilla se lo pierden, pues Bronco le puede rendir homenaje cuando quiera.

Y ya para despedirme me uno a las quejas por la mala decisión de don Cesáreo Sánchez, mejor conocido como Don Chayo, por haber echado a la basura 38 años de trayectoria de Los Cardenales de Nuevo León, pues eso de haber botado el grupo para crear otro con su hijo Marcos que ahora se llama Don Chayo El Cardenal Mayor y su Fortaleza Norteña, se me hace un grave error. Los Cardenales sin él no tienen alma; es como si le quitáramos a Los Tigres del Norte a Jorge Hernández o a Tony Meléndez al Conjunto Primavera. No se le pueden vender al público grupero gato por liebre.