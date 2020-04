Nació para ser ídolo

EL HOY CARÍSTICO, ANTES SIN CARA Y MYZTEZIZ, HIZO ESTRELLAS A TODOS LOS PERSONAJES QUE PORTÓ.

Ciudad de México.- En la analogía, pareciera una frase hecha, aunque no todos tienen la onza para hacerla muy suya, porque la misma encierra, en apenas dos palabras, el cúmulo de un todo que apunta a la presunción combinada con el brillo, porque al final los reflectores siempre están apuntando al protagonista como un blanco fijo.

“Yo siempre decía que era como el América: odiado o amado, pero venían a verme por el trabajo que yo estaba desempeñando arriba del ring”, dice, en una de las bancas de las primeras filas de la Arena México, Carístico, quien, en este mismo escenario, hace 16 años, debutara con el nombre de Místico”.

Hoy, en este tradicional recinto, el de su despegue, sin importar que el nombre cambió de dueño, pues ya no lo lleva ataviado el iniciador, los que comenzaron a profesarle devoción al pionero Príncipe de Plata y Oro insisten en gritarle como antaño, pues pareciera que todos entienden que las ropas son sólo un aditamento.

“Creo que es algo que a la gente nunca se le va a olvidar, es algo que yo construí, ese nombre. Nunca lo había dicho, pero nadie creía en ese personaje, nadie creía en esa imagen, cuando yo lo porté la verdad fue algo difícil, yo le cambié ciertas cosas a la máscara, yo diseñé todo el equipo, yo le pedí permiso al Hijo del Santo para usar el uniforme plateado, porque sé respetar. Lo hice por respeto a la leyenda, porque iba a ser mi padrino”, cuenta con un semblante distinto quien ahora, en el papel, es el compañero de aquella figura que él mismo reavivó a partir del 18 de junio de 2004.

La catarsis, en una mentada Catedral parece apenas inspiradora, porque una respuesta lleva a la otra, y es igual de reveladora. Quién puede negarle tales aseveraciones cuando lanza que se convirtió en un hacedor de ídolos y estrellas. Sí, es cierto.

“Vine a innovar el personaje, y creo que es algo que nunca se le va a olvidar al público, que me mataba por el personaje, me desvivía por el personaje, hacía todo.

“Mucha gente decía que era moda, para ser moda lo sigo siendo, yo creo que es algo que me he ganado a pulso, como Místico, como Sin Cara en WWE, como Myzteziz en AAA, ahora como Carístico en el Consejo, qué cuatro personajes hayan sido estrellas. Yo conozco a muchos luchadores que han tenido diez personajes y no pasan de ahí, es porque no aman lo que hacen, y yo amo lo que hago”.

Reflexiona y se sincera, porque es complicado desprenderte de algo tan tuyo, más allá de las reglas que pueden existir para ciertos y distintos casos. “Si quería ser alguien en la lucha libre tenía que vivir el personaje y tenía que demostrar que yo quería ser estrella”. El parteaguas, el boom, el reactivar la locura por el pancracio, también está entre su lista de logros, que alguien lo revire.

“Me veías en telenovelas, comerciales, videoclips, me veías con la música, en el futbol, yo uní a las clases sociales, algo que antes nadie pudo hacer en este deporte. Yo vine a darle un giro, le duela a quien le duela, me critiquen, no me importa eso, porque la verdadera afición, la que paga un boleto, me ha dado su apoyo y es la que me ha convertido en un ídolo”.

GRITO DESESPERADO

Convencido de que puede volver a marcar tendencia en el circuito de la Seria y Estable, no duda en exigirle una oportunidad estelar a la empresa. Luchar por el nombre que él forjó e inició, pareciera un deseo popular. “La gente ya pide algo, la gente ya quiere ver algo con Carístico, yo creo que no lo estoy diciendo yo, me lo estás dando a entender, es algo que quieren los seguidores, y si ellos confían en mí, que son los que llenan los recintos, hay que respetarlos y brindarles lo que piden. “La oportunidad no la tengo, y la oportunidad me la tiene que dar el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), a mí no me da miedo decirlo, no podemos tapar el sol con un dedo”.