Doctor de “mentis” en Tijuana

.- Eugenio Derbez cometió uno de los más grandes errores en la vida, compartir “fake news” sobre el contagio del COVID-19 en Tijuana sin corroborar fuentes y mucho menos estar seguro de las deficiencias del Instituto del Seguro Social del estado quedando en ridículo una vez más.

Siempre he dicho que tener números en redes sociales es mucha más responsabilidad de la que crees algunos piensan que puedes arrojar cualquier tipo de información por capricho y créeme eso es todo lo contrario.

Ayer comencé mi investigación sobre el famoso Dr. Faustino Ruvalcaba que le solicitó encarecidamente al actor levantara la voz por todos los doctores de Tijuana sin ponerse a pensar que esto lo hacía con alevosía y ventaja para llamar la atención.

En ese video se atrevió a subir una dirección falsa que no te lleva a ningún lado y por más que investigamos en Tijuana no coincide con ningún lugar para entregar insumos médicos que sirvieran para la Clínica número 20 del IMSS. En todo caso si la clínica necesitara el apoyo de la ciudadanía pediría de manera correcta apoyaran a la institución en la dirección oficial.

Ayer me puse en contacto con el Dr. Faustino Ruvalcaba quien me aseguró estar tratando a diversos pacientes por COVID-19, al cuestionarlo sobre la cantidad de pacientes; me pudo confirmar que vio a tres difuntos el día de antier en la Clínica Bethel de la entidad sin embargo al ponerme en contacto con la clínica todo es falso.

El Dr. Faustino Ruvalcaba comenzó a dar entrevistas para diversos medios de comunicación que de manera muy peculiar ya tenían su teléfono para poder concertar la entrevista y dio cátedra de su ineptitud como servidor público de la salud; cuando los que debían de dar la cara son los directores de la institución en si.

Diversas personas que se encuentran blindando la información del Dr. Faustino Rivalcaba comenzaron a amenazar a diversos cibernautas que opinaban al respecto sobre la información que compartió el doctor y curiosamente la persona que lanzó estos ataques fue la hija del Dr Ruvalcaba sin tomar en cuenta que sus amenazas podrían tener consecuencias legales.

Eugenio Derbez compartió información delicada de lugares que se encuentran vulnerables sin embargo antes de poderla compartir tenía que corroborar la veracidad de esta carta que aparentemente era autoría del Dr. Ruvalcaba y no fue más que la copia de una publicación de un grupo de Facebook que se dedica a redactar notas amarillistas de la pandemia.