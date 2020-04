¡Abandono!

.- Fíjense como es la vida, a estas alturas muchos ya tenían planeada esta semana, ya sea para descansar o salir y vacacionar, pero todo puede cambiar de un momento a otro y ahora todo el mundo parece estar en pausa.

Esta Semana Santa fue inolvidable, y no precisamente de la mejor manera. Claro que debemos sacar lo mejor de todo, pero la preocupación por las pérdidas económicas que se están registrando.

El turismo producía una importante derrama económica, y lamentablemente en esta ocasión, personas que dependían de estos ingresos para salir adelante buena parte del año, han perdido esta oportunidad por la bajísima presencia de turistas, dicen que sólo hay 2% de turismo aproximadamente, debido a la pandemia de coronavirus que se vive en el país y en el mundo, cuando en otros años, a estas alturas ya no cabe ni un alma en las playas, que ahora están cerradas.

En nuestra Ciudad de México, por ejemplo, nos hemos quedado sin la presencia de las personas que disfrutaban de estos días de descanso visitando a familia y amigos, paseando por la ciudad, y que consumían desde alimentos y bebidas en negocios establecidos, en vía pública, hasta artesanías y recuerditos de los lugares que visitaban.

Ahora que esto no se puede hacer, miles de fuentes de empleo penden de un hilo, en una situación donde ya no podemos hablar solo de formalidad e informalidad porque el turismo es un sector que le genera oportunidad de empleo y ganancias a todos los sectores, tanto a hoteleros como a comerciantes entre otros.

De hecho, el sector empresarial ya ha reconocido públicamente que el sector mal llamado informal, debe ser ayudado por el gobierno. Y por qué lo llaman así, porque hay que recordar que no lo han regulado porque no han querido, hay por ahí pendiente la ley para el comercio popular y el trabajo no asalariado, no están en la informalidad porque quieran, sino por la falta de voluntad política de la Ciudad de México.

Y lo menciono porque ahora mismo estos sectores se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad, la pandemia ataca de diferentes formas, claro que debemos cuidarnos. ¿Pero hasta cuando aguantará este sector de la sociedad sin ayuda social del gobierno de la Ciudad de México? ¿Hasta cuándo llegará la ayuda del programa emergente federal que les prometió a este sector el presidente Andrés Manuel López obrador? Una semana Santa que siempre será recordada lamentablemente por el Covid-19.