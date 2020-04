“Por el Covid-19 no veo a mis nietas ni a mi hija que está embarazada”: Anel

¿Ves a tus hijos y a tus dos nietas?

“No los veo por el Covid-19, por mi edad y por el embarazo de Marysol, de mi nietecito que si es varón se llamará José, antes los veía semanalmente, Elenita y Francesca, mis nietas son mi alimento, me enloquecen tanto como cuando nacieron mis hijos”.

¿Sufriste mucho en tu separación de José José?

“Sufrí sus dos últimos años que se lo llevo esta gente y sabíamos que estaba muriéndose y necesitaba cuidados especiales, que al final se vio que nunca los tuvo con ellos. Sólo lloré el día que Pepito me dijo: “Mamá, murió mi papá.- porque esperaba que él les hablara, juntara a todos en su sala: a las Saras, a Pepe y a Marysol y les dijera: -No me puedo morir sin verlos, abrazarlos y decirles que ustedes son hermanos y deben quererse-. Lloré porque nunca sucedió y por ver la lucha de Marysol y de Pepe pero al final acabamos juntos con su papá ahí tendido con lo que nos mandaron estas dos mujeres pero terminamos juntos, Pepe, Mary y yo con José José, los 4 terminamos juntos y todo México gritaba: -Tú eres la verdadera esposa y el amor de su vida”.

¿Crees que José José está arrepentido?

“No, ya en el cielo delante de Dios ya ni te acuerdas de voltear para abajo pero eso sí, ya sabe quién es quién porque allá arriba pasas por la báscula y ahí está mi ganancia, que él sabe que lo amé y sabe que sus hijos lo aman”.

¿Crees que Sara mamá se va a ir al infierno?

“No, para nada, ni las pienso, las bendigo y que Dios las ayude”.

¿José José siempre fue bueno?

“Ninguno somos buenos mana, nadie porque no se puede”.

¿Por qué José José no le hablaba a Marysol?

“Supongo que no se le daba la gana”.

¿El Príncipe tuvo su responsabilidad porque, aunque Sara le metiera ideas contra sus hijos, él pudo haber decidido diferente?

“Claro pero lo que nunca debió suceder son los dos últimos años en los que no dejaron que él viera a nuestros hijos”.

¿Las Saras también son cristianas?

“No sé nada de ellas, solo sé que Sarita se echó encima el dinero pero perdió su vida, nadie la puede ver y el dinero no le va a dar amor ni una carrera, pobrecita me da mucha ternura, no tiene papá, no tiene mamá, creció muy solita pero actuó muy mal Shanik”. Concluyó Anel quien tiene una sección en el Programa HOY que se llama 40/80, un espacio para honrar a todas las mujeres de 40 a 80 años de edad que precisamente por el Covid-19 no puede ir a la televisión y la reanudará cuando esta crisis termine.