Monzón, una opción imperdible

EN ENTREVISTA CON GRUPO CANTÓN, JORGE ROMÁN CUENTA TODOS LOS PORMENORES DE ESTA PIEZA QUE TRANSMITE TNT SERIES EN MÉXICO

Ciudad de México.- De la gloria al infierno; del éxito al fracaso; de la luz a la sombra. En un país en el que el fútbol es una religión, misma que adora y tiene a su propio Dios, Diego Armando Maradona, pudo igual sobresalir un tipo que llevaba por nombre Carlos Monzón, aunque éste en el boxeo.

La grandeza del pugilista nacido en Santa Fe, fue tal vez que pudo robarle las miradas a un pueblo siempre ataviado por el balompié, porque además lo que consiguió arriba de los cuadriláteros no fue cosa menor, pues hizo del triunfo una manera de vida, de ahí la veneración que le profesan algunos hasta la actualidad.

Campeón Mundial de los Pesos Medianos, retuvo su corona por seis años, nueve meses y seis días. Sin embargo, y porque de pronto en las grandes historias suelen pasar desenlaces inesperados, éste rubricó uno que mezcló tragedia y repudio, hablando de una sociedad que pudo señalarlo por una actitud delictiva que lo tuvo fuera de sí.

Y es precisamente desde Argentina, a partir de una videollamada, que Jorge Román, el actor principal, quien interpreta a este boxeador en su etapa ya lejos de los ensogados, en la serie Monzón, quien desmenuza en entrevista con Grupo Cantón los pormenores de esta pieza única hablando de leyendas del deporte.

“A priori me parecía un desafío muy grande, con todo lo que eso significó. Al principio tuve dudas obviamente, porque era mucha la responsabilidad, y la otra es que, inmediatamente cuando conocí a la gente de Pampa Films, y me mostraron los guiones, esto allanó mucho el camino para que yo aceptara. Después, cuando vi a todos los actores que convocaron, me sentí más contento”.

Hablando de la figura, de la complejidad que pudo representar darle vida a un ídolo nacional, Román comparte que, sobre todo también hablando del concepto, fue su primera vez.

“Yo siempre había hecho cine, sólo había hecho algunas participaciones en televisión, entonces desde ahí fue la primera interrogante, y obviamente que lo más fuerte era la previa, en cuanto al interés de la prensa y del público en general, en relación a qué se iba a contar del ídolo, Monzón devenido en feminicida, había una intromisión permanente de la prensa filtrando datos”. Incluso, Jorge cuenta que, más allá de que su participación fue recreando la vida del peleador en los años en que había decidido colgar los guantes, sí se adentró un poco en la disciplina para darle mayor realce a su actuación como estelar.

“Tuve que hacer entrenamiento de boxeo con Martín Coggi, el hijo del Látigo Coggi, pero no era la búsqueda mía de reproducir peleas, sino más bien tener una idea de cómo iba la cosa, y entonces me di cuenta que este deporte es mucho más completo de lo que yo me imaginaba y requiere de una preparación integral, no solamente física. Tuve que hacer boxeo, como complemento del personaje”.