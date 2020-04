Hacen fiesta 200 jóvenes en fraccionamiento en Ecatepec

Mario López

Durante esta contingencia por COVID-19 al menos 200 jóvenes y menores de edad se reunieron hacinados en una fiesta organizada en el estacionamiento del fraccionamiento Croc Aragón en esta localidad e ingerían bebidas alcohólicas, pasando por alto las disposiciones de las instituciones de salud.

Los organizadores acondicionaron en el interior del inmueble con lonas y que a través de la ventana de uno de los departamentos se expendieran las bebidas alcohólicas sin contar con las licencias pertinentes.

Al lugar arribó personal de las direcciones de Normatividad, Desarrollo Económico, Protección Civil, Desarrollo Urbano y Seguridad Pública en operativo contra de la venta irregular de bebidas alcohólicas.

En la supuesta fiesta de cumpleaños los asistentes arrojaron botellas y latas de cerveza y otras bebidas, para tratar de disuadir a los funcionarios públicos y poder continuar con la celebración.

Luego de que las autoridades dialogaron con quien se ostentó como uno de los organizadores del supuesto festejo familiar, los adolescentes comenzaron a salir del estacionamiento para retirarse a sus domicilios e incluso algunos padres de familia acudieron al lugar para recoger a sus hijos.

Cabe mencionar que en Ecatepec las autoridades no han informado oficialmente el número de personas contagiadas ni con sospecha de coronavirus, y este tipo de eventos pone en riesgo permanente a las personas por no respetar su sana distancia y porque no hace caso sobre las recomendaciones sanitarias en permanecer en casa para que no se colapse la capacidad hospitalaria en este municipio.