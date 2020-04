Destruyen productos alimenticios en Ecatepec en plena crisis por COVID-19

Por Mario López

Integrantes de la Coordinación de Mercados, Tianguis y Vía Pública del gobierno de Ecatepec destruyeron productos alimenticios que eran entregados por integrantes de la organización Fuerza Popular Independiente (FPI) a personas de escasos recursos con la intención de apoyar a las comunidades en esta época de emergencia sanitaria por el COVID-19.

Los servidores públicos del gobierno local de extracción morenista impidieron que las personas de bajos recursos obtuvieran las despensas de frutas y verduras a un precio económico y prefirieron tirar los productos a la vía pública antes de permitir que esta organizacion perredista siguiera beneficiando a la ciudadanía, argumentando que no contaban con permisos para comercializar las provisiones alimenticias en apoyo a las personas que han dejado de trabajar o sus ingresos se han reducido por mantenerse en casa para no contagiarse.

Rosalino Hernández Hernández, encargado del Banco de Alimentos de FPI y que regularmente lleva este programa a las diversas comunidades de Ecatepec, denunció que los funcionarios acompañados por policías, se dirigieron a ellos cuando distribuían a bajo costo los comestibles e impedir que continuaran con esta actividad que habitualmente realizan todos los martes en San Cristóbal Centro durante dos horas aproximadamente.

Denunció que cuando estaban entregando las despensas se vieron rodeados por tres patrullas y un gran número de policías municipales y de aproximadamente diez servidores públicos de la Coordinación de Mercados, Tianguis y Vía Publica que preside, Luis Ricardo Omar Aguilar Valencia, lo pudieron constatar porque llevaban sus gafetes que los acreditaban como tal.

“Nosotros éramos solamente dos, nos exigieron el permiso, al decirles que no teníamos porque nunca nos lo habían pedido y además no lo hacíamos con fines de lucro, de forma prepotente y grosera nos dijeron que no nos iban a dejar vender y que se iban a llevar toda la mercancía”, dijo Rosalino Hernández.

Rutilo Cedillo, otro que llevaba el apoyo económico de comestibles, indicó que “las personas que se encontraban ahí nos apoyaron y a pesar de que les pidieron a las autoridades que no se llevaran la mercancía porque era un beneficio que nosotros les dábamos, hicieri caso omiso a la protesta de la gente”.

Ambos comerciales coincidiero en denunciar que los policías “empezaron a pasar las cajas de alimentos al vehículo oficial del Ayuntamiento sin importar si se caían y los pisoteaban en esa acción”.

Los vecinos señalaron a la Delegada de San Cristóbal Centro, Verónica Pérez Villegas, como quien exigió de que los retiraran del lugar por no ser militantes del partido de Morena que gobierna Ecatepec. Esto cuando se encontraban con sus productos en las calles de Hidalgo esquina con Abasolo.

Rosalino Hernández, explicó que este programa no tiene fines de lucro, pues lo implementó desde hace 18 años el líder social y presidente del FPI, Octavio Martínez Vargas, con la intención de beneficiar a todas las personas de bajos recursos de la localidad, y ahora en medio de la contingencia el gobierno de Morena les piden el permiso correspondiente “cuando el único fin es ayudar” en las afectaciones económicas de la ciudadanía en estos momentos de contingencia por el coronavirus.