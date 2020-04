Conoce como acompañar en la vejez

Like

ACOMPAÑAR A UNA PERSONA DURANTE LA ETAPA DEL ENVEJECIMIENTO PUEDE SER DIFÍCIL, SOBRE TODO SI NO SE TIENEN LOS CONOCIMIENTOS APROPIADOS

.- Pese a que la esperanza de vida se ha incrementado, las dificultades durante el envejecimiento continúan persistiendo, sobre todo en aquellas personas que han perdido parte de su independencia.

Por ello, es importante aprender cómo acompañar en la vejez de la mejor manera. Entre las razones por las cuales una persona pierde su autonomía, o la capacidad para ejecutar algunas tareas, se encuentran las enfermedades crónicas y degenerativas que, a medida que pasa el tiempo, se van acentuando.

Sin embargo, el apoyo de familiares u otros voluntarios puede ser crucial para que el adulto mayor no pierda su calidad de vida. No obstante, es importante que todos los cuidadores posean ciertos conocimientos sobre esta noble labor.

Algunos adultos mayores son considerados como disfuncionales, puesto que requieren de apoyo para realizar sus actividades cotidianas. Cuando las personas entran en la tercera edad también son más vulnerables a las enfermedades, lo cual hace que ameriten mayor atención médica.

ESCÚCHALOS

Las personas mayores pueden contar la misma historia muchísimas veces. Debemos tener en cuenta que ellos no tienen nuevas experiencias para contar, y esta es una de las razones por las cuales siempre recuerdan sus historias maravillosas de la juventud.

HAZLOS SENTIR ÚTILES

Es necesario que los adultos mayores ejerciten su mente, de lo contrario podrían sufrir un envejecimiento prematuro. Se les debe permitir hacer sus tareas simples. Es recomendable asignarles tareas que les permita mover sus articulaciones.

RODEALOS DE SUS COSAS

En la medida de los posible, se les debe dejar dormir en su cama y vivir en su casa. Los cambios no siempre son fáciles para ellos. Es más sencillo para nosotros adaptarnos a su vida, que ellos adaptarse a nuestra vida, casa u otros objetos.

NO LOS REGAÑES

Envejecer no es sencillo, sobre todo cuando ellos se dan cuenta que no pueden hacer las cosas fácilmente. Si algo no les sale bien, es normal que sientan enfado. Es importante mantener la calma y ser pacientes, dándoles tiempo para que se tranquilicen.

MANTÉN SU BUEN ÁNIMO

Dile palabras dulces y recuérdales cuánto los quieres. Sonríeles seguidamente, sobre todo si les ves tristes o cansados. Algunas personas mayores se sienten mal cuando piensan que les dan mucho trabajo a sus cuidadores. Hazles ver que esto no es así.

COMPARTE CON ELLOS

Ten presente que un día ellos no estarán y los vas a extrañar. Aprovecha este momento y comparte momentos gratos, cuéntales chiste y anécdotas. Haz que se sientan felices con tus visitas, celebra su cumpleaños y entrégales un regalo con mucho amor.