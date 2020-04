Atención: ¡The Killers dará una sesión en vivo!

Muchos músicos se han unido a la tendencia de lanzar sesiones en vivo para calmar a las personas que se encuentran encerradas en cuarentena por el COVID-19. Con esto en mente, The Killers anunció una sesión en vivo via internet con una ronda de preguntas y respuestas por parte de la banda.

Attention self incarcerated humans of earth. Time to get wild! Next Saturday at 12PM PST, watch and listen on your favorite hand held device as we answer your questions and play a few of our songs for YOU, LIVE ON INSTAGRAM!

Reply to this tweet with your questions.

— The Killers (@thekillers) April 11, 2020